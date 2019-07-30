Путин чахнет над златом Дмитрий Милин

30.07.2019, 9:46

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Власти ничего не интересует, кроме выкачивания денег из «новой нефти».

Состояние российской власти лучше всего описывает строка Пушкина "Царь Кощей над златом чахнет".

Собственно, удержание возможности кормиться от бюджета, имея возможность его разворовывать чиновниками и депутатами, составляет единственный смысл существования российской власти. По этому она всеми правдами и не правдами защищает свою "кормушку" от граждан, которые для нее "новая нефть".

Граждане должны платить налоги на содержание взаимоназначенных депутатами чиновников и чиновниками депутатов, организовавшихся по всей стране в устойчивые преступные группировки по "освоению" бюджетов своего уровня. И лишних "ушей и глаз" людей со стороны им совсем не нужно. Тем более, что "силовики", которые по идее должны бороться с преступностью, сами стали этой преступностью, примкнув к чиновничье-депутатским преступным группировкам, получая "долю свою" от бюджета своего уровня и "крышевания" бизнеса на своей территории.

Выборы в Мосгордуму стали примером для региональных преступных группировок во власти, как надо не допускать чужих к конституционному праву "быть избранными", а потом силой подавлять возмущение "новой нефти", которую после выборов будут доить те же устойчивые чиновничье-депутатские преступные группировки с примкнувшими к ним "силовиками".

То, что кроме выкачивания денег из населения, власти больше ничего не интересует (вроде таких мелочей, как развитие экономики и роста уровня жизни), хорошо характеризует ситуация с повышением налогов и пенсионного возраста. Получив профицит бюджета, правительство не стало вкладывать эти деньги в развитие инфраструктуры или прочие "нацпроекты", а стало тупо покупать на триллионы рублей валюту в свои (а не наши) "закрома".

Правда, правительство, будучи далеко не самыми не главными в управлении страной, похоже, должно будет поделится своими прибылями от "доения населения" с баронами-разбойниками от государственных корпораций вроде Роснефти или Ростехнологий, которые тоже спонсируются бюджетом за счет граждан и экономии на выплатах пенсий.

Разумеется, наши власти не столь эгоистичны, чтобы забирать все себе. Власти создают не только для себя возможности по "доению населения", они создают возможности и для других, но своих, "доить" в виде неестественных монополий вроде Платона или систем маркировки товаров, увеличивая неофициальное налоговое бремя на своих подданных холопов.

И вы реально думаете, что холопам разрешат войти в круг избранных, комфортно и с излишествами живущих за счет "доения" населения новых дворян-"патриотов"? Ща! Разбежались.

"Мордой в пол, пока дубинкой по спине не получили! Ишь чего захотели? Депутатами стать! Мордой холопской не вышли стать дворянами: депутатами и чиновниками. Молчать! А ну, пошли налоги платить!"

Дмитрий Милин, Facebook