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В Беларуси изменятся правила охоты

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  • 30.07.2019, 9:54
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Ответственность за нарушения ужесточат.

Александр Лукашенко подписал документ об изменении закона «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства».

Предусматривается введение предупреждения за малозначительные нарушения с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права).

– Физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел, – сообщили в пресс-службе диктатора.


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