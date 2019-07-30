В Беларуси изменятся правила охоты

В Беларуси изменятся правила охоты3
- 30.07.2019, 9:54
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Ответственность за нарушения ужесточат.
Александр Лукашенко подписал документ об изменении закона «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства».
Предусматривается введение предупреждения за малозначительные нарушения с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права).
– Физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел, – сообщили в пресс-службе диктатора.