Петицию о введении режима ЧС в Сибири подписали почти 700 тысяч человек 4 30.07.2019, 9:59

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Вид из космоса на пожары в Сибири

Из 11 регионов, где горит лес, режим чрезвычайной ситуации введен только в двух.

Граждане требуют от правительства РФ ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири в связи с лесными пожарами и резким ухудшением качества воздуха. Петицию о введении ЧС на сайте change.org к 10 утра вторника, 30 июля, подписали почти 700 000 человек.

"Требуем на основании закона "Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров, - сказано в петиции. - Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС".

Около трех миллионов гектаров леса горит сейчас в России. Сибиряки требуют ввести режим ЧП, петицию к правительству страны уже подписали почти 400 000 человек. В топе соцсетей хештег #SaveSiberiaForests. А вот как это выглядит в Якутии и Красноярском крае, накрытых мощным смогом pic.twitter.com/vZlkGw7D17 — DW на русском (@dw_russian) July 29, 2019

В России горит более трех миллионов гектаров леса. По данным "Коммерсанта", всего за сутки охваченные огнем площади выросли почти на 200 тысяч гектаров. При этом ликвидируется только около трех процентов пожаров, поскольку власти считают экономически нецелесообразным тратить средства на тушение труднодоступных очагов в тайге, пишет dw.com.

Самые крупные пожары - в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Дым и смог распространяются на тысячи километров и в ближайшее время могут достичь Аляски. До сих пор режим ЧС был введен только в двух регионах, в то время как лес горит в 11 регионах России.