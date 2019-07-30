В Польше на увеличение зарплат учителям выделено почти 884 миллиона евро 3 30.07.2019, 10:09

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Об увеличении зарплат учителей на 10% с нового учебного года договорились профсоюз «Солидарность» и польское правительство.

Министр образования и замминистра финансов Польши сообщили, что с сентября этого года в госбюджете будет дополнительно предусмотрен 1 миллиард злотых (232 млн 558 тыс. евро) на выплаты учителям, передает «Радио Польша».

Об увеличении зарплат учителей на 10 процентов с нового учебного года договорились профсоюз «Солидарность» и правительство, подписавшие соответствующее соглашение в начале апреля.

С сентября базовая заработная плата сертифицированного учителя составит 3 817 злотых, у учителя-стажера 2 272 злотых.

По словам министра образования Дариуша Пёнтковского, общее увеличение субсидий на образование составит 3,8 миллиарда злотых (883 млн 721 тыс. евро). «Это одно из самых высоких увеличений субсидий на образование, которое было за последние двадцать лет», — подчеркнул министр.