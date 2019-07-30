Пять действий, которые надо делать каждый день для укрепления здоровья 3 30.07.2019, 10:11

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Медики считают, что соблюдение этих простых правил позволит продлить жизнь.

Каждый человек знает, что для нормального здоровья необходимо избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, кушать правильную еду, но всё это звучит несколько абстрактно и обобщенно. Существуют и более точные советы о том, что нужно делать каждый день для правильного укрепления здоровья. Врачи назвали 5 таких действий, которые надо делать обязательно, пишет сайт orthodox.od.ua.

Первым делом врачи отмечают важность достаточного сна. Современный человек мало времени уделяет на сон и правильный отдых. Всему виной повышающийся темп жизни, социальные сети и другие факторы, мешающие организму восстанавливаться. Сон — самый главный инструмент, который позволяет организму человека отдохнуть, восстановиться и «перезагрузиться».

Другим важным критерием является забота о кишечнике. Все последние научные исследования в области иммунитета человека показывают, что все неприятные осложнения связаны именно с бактериальным фоном кишечной флоры. Чтобы соблюдать плавильную микрофлору, следует отказаться от употребления чрезмерно обработанной пищи, и заменить её большим количеством фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Врачи также рекомендуют каждый день выполнять дыхательные упражнения. После пробуждения в течение 5 минут следует делать дыхательную гимнастику — выполнять медленные и глубоки вдохи и выдохи. Эти упражнения полезны для здоровья тем, что помогают уже с самого утра насытить организм кислородом и «завести» все органы. Это помогает избежать проблем с сердцебиением и давлением.

Помимо этого, немаловажным будет питаться в определенный период времени. Врачи заявляют, что тело человека любит привычки. Это позволяет ему распланировать и упорядочить все процессы, протекающие внутри организма. Поэтому сон и питание в одно и то же время благоприятно скажутся на общей работе всего организма.

И последним действием, которое необходимо выполнять каждый день, врачи называть питье воды. Жидкость является незаменимым подпитывающим средством для всего организма. Врачи отмечают, что каждый день должен начинаться со стакана воды. Это позволит без проблем начать работу каждому органу в теле человека. Людям с лишним весом желательно употреблять воду перед приемом пищи.

Стоит отметить, что список необходимых действий может быть у каждого индивидуальный. То, что точно можно делать каждому конкретному человеку, знает только его лечащий врач.