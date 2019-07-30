«В случае эскалации по Украине Путину придется столкнуться с НАТО» 3 30.07.2019, 10:23

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Американский военный эксперт - о ситуации в Украине и агрессии России.

Президент России Путин вряд ли отважится на захват Северо-Крымского канала или новых территорий на востоке Украины, но в случае, если он все же решится на это, российский лидер столкнется с риском прямого столкновения с военными НАТО, что повлечет для него суровые последствия.

Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества (The Intelligence Community, Inc.) Эрик Тэллант (Eric Tallant).

«Я наблюдаю замороженный конфликт вокруг Крыма уже пять лет, и по моей личной оценке, здесь не ожидается какой-то радикальной эскалации. Путин вряд ли решится продвигаться вглубь Украины. Во-первых, за эти годы украинская армия стала намного сильнее, а во-вторых, украинцы тесно взаимодействуют с военным персоналом США и других стран НАТО, особенно на востоке страны», – сообщил он.

Эрик Тэллант

По словам Эрика Тэлланта, американские военные инструкторы работают непосредственно в Украине, в том числе в зоне, близкой к линии фронта.

«Я не думаю, что Путин решится на риск, который может грозить ему прямым столкновением с военными НАТО. Даже в случае, если речь идет не о регулярных войсках, а только о военных инструкторах, убийство любого американского солдата повлечет катастрофические последствия для России. Поэтому я не ожидаю новых атак от российских войск со стороны Донбасса, по крайней мере, в ближайшем будущем», – уверен американский эксперт.

Что касается аннексированного Крыма, по мнению эксперта, в ближайшем будущем он останется замороженным конфликтом, ситуация вокруг которого будет продолжать ухудшаться, особенно на фоне постоянных угроз, связанных с нехваткой питьевой воды в Крыму.

«Я допускаю, что Путин действительно может рассматривать Крым как удобное место для размещения тактического ядерного оружия, что провоцирует дополнительную нестабильность в регионе. Однако я крайне сомневаюсь, что он решится его использовать. Это – типичная тактика для шантажа и усиления своей позиции в переговорах, но не более того», – подчеркнул Тэллант.

Эрик Тэллант признает, что на данный момент НАТО не дает Украине формальных гарантий защиты в случае нового вторжения или возможной эскалации, не обещая членство в Альянсе или какие-либо двусторонние договоры. Однако американский эксперт отмечает: даже будучи неформальным, присутствие солдат НАТО в регионе сохраняется, и они не собираются покидать территорию Украины.

«Соединенные Штаты не хотят выглядеть агрессивной стороной, поэтому не предоставляют Украине формальных гарантий вмешательства. Однако представители армии США посещают Украину регулярно, и я должен сказать, что Запад очень серьезно относится к российско-украинскому конфликту. Говоря о Черном море, Румыния на данный момент является крупнейшей базой для американских и европейских войск в регионе. Не стоит забывать и о планах США провести модернизацию военно-морских баз Украины в Николаеве и Очакове, что, несомненно, принесет больше стабильности в Черноморский регион. К тому же, присутствие НАТО означает не только военных и оружие, но также деньги и экспертную помощь. Долгосрочная стратегия США и их партнеров в регионе предусматривает дальнейшее нахождение войск в Восточной Европе и в районе Черного моря, и на данный момент они не собираются уходить», – поясняет бывший военный.

Что касается оценки возможностей украинских Вооруженных сил, Эрику Тэлланту приходилось лично взаимодействовать с украинскими специалистами, в том числе, в совместных тренингах, проводимых для Вооруженных сил Афганистана в 2016-17 годах, и он отмечает значительный рост профессионализма украинской армии.

«Большинство украинских специалистов в Афганистане были гражданскими людьми или военными, выступавшими там в качестве инструкторов, а не в составе вооруженных сил. Тем не менее, я не могу не отметить их исключительный профессионализм. Они прекрасно разбирались в системах вооружения, и их уровень экспертиз был не хуже американского. Я был впечатлен их компетентностью. За последние годы украинская армия получила самое современное оборудование и подготовку от лучших западных инструкторов. К тому же эти люди объединены общей идеей защиты своей страны. Словом, у меня позитивное видение относительно способности украинской армии сдержать возможную российскую агрессию. Я думаю, сейчас украинские военные вполне способны защитить свою родину», – отмечает он.

Эрик Тэллант во время тренировок в Кабуле, Афганистан, архивное фото

По мнению Эрика Тэлланта, участие Украины в совместных военных учениях с НАТО, таких, как «Достойный партнер» (Noble Partner) или Си Бриз, будет продолжено.

«Все отношения начинаются с построения взаимного доверия, и это хорошее начало, однако, я полагаю, далеко не конец. Украине стоит продолжать строить отношения с европейскими партнерами, принимая и предлагая помощь странам НАТО и одновременно ослабляя ее зависимость от России. Понятно, что культурные, языковые и даже родственные связи между украинцами и россиянами очень сильны, и это создает определенную уязвимость в украинской системе безопасности. Поэтому главное, что нужно сделать сейчас Украине, чтобы ослабить российское влияние, это, во-первых, повысить уровень внутренней безопасности до того уровня, который существует у нас в США», – советует американский эксперт.

По его мнению, украинцы должны следить за тем, чтобы «получать заслуживающую доверие информацию от заслуживающих доверия источников», а также повысить уровень безопасности на границе и в области разведки и контрразведки.

«Во-вторых, украинцам важно уделять пристальное внимание источником доходов своих политиков и отслеживать, за счет каких средств финансируются их предвыборные кампании. В Соединенных Штатах существует закон об иностранных агентах, и украинцам также следует выяснять, откуда их политики получают деньги. Это поможет Украине стать более надежным партнером для НАТО», – отметил эксперт.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.