«Баста!»: В карманах белорусов так же пусто, как и в головах самозванцев 6 30.07.2019, 10:20

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Фото: charter97.org

Эти вещи взаимосвязаны.

Встретился со своим старым приятелем, немцем, который живет в Минске с середины 90-х, но регулярно бывает на родине. Родился тут, школу закончил там.

Стоим мы как-то, разговариваем, а напротив под деревьями молодежь из пластиковых стаканчиков водку глушит, рядом колонка портативная, музычка тихо играет и закуска регулярно достается из рюкзака вслед за бутылкой, пишет Андрусь Войнич для Telegram-канал «Баста!».

«Ты же понимаешь, что мы тут все — нищие? - неожиданно после минутной паузы выдает мой собеседник. - Независимо от достатка. В Германии ты не увидишь людей, стоящих где-то в парке и полуподпольно пьющих водку. Не потому, что там не пьют, а потому, что это признак убожества и нищеты. Там повсюду есть специальные заведения. Пьют они будь здоров как, просто они морально и финансово могут себе позволить пить в комфорте и безопасности».

Да и некогда немцам по большому счету по лесам без дела гулять. Они заняты, каждый может найти себе занятие, даже суперэксклюзивное, государство об этом позаботилось, в это вкладывают большие деньги.

Мы все это все знаем, видели, ведь десятки тысяч белорусов каждый год бывают за границей. Сравниваем то, что видим там с тем, что имеем здесь, но выводов не делаем. Терпим то, что нашими деньгами распоряжаются нерационально, пытаясь разукрасить фантик «конфетки из г...на» ради поддержания на плаву фасадной монархии и ради понтов безумного правителя.

У нас строят туалеты за миллионы, ледовые арены за миллиарды, драят улицы к праздникам, устраивают показуху, чтобы потешить царька. А в это время в Светлогорске люди не могут получить элементарную медицинскую помощь, в Боровлянах — огромные очереди к врачу, а аппараты МРТ в Беларуси можно пересчитать по пальцам.

Дворец правосудия с дорогущими хрустальными люстрами в стране, где никто не верит в справедливость судов. Парады и второсортные спортивные соревнования при том, что тысячи людей вынуждены искать еду на помойках. Майбах для диктатора на фоне поборов в детсадах и школах.

Да, ребята, мы - нищий народ. 25 лет диктатуры и унижения не проходят просто так. Пусто в наших карманах, пусто в головах самозванцев, руководящих страной. Эти вещи взаимосвязаны. Исправим одну — изменится и вторая.

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