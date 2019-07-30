Как за год изменились цены на стройматериалы для ремонта в квартире 30.07.2019, 10:26

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Сравниваем чеки.

Пол в квартире подорожал на 50 рублей, а чугунная ванна – на 146. Сайт intex-press.by проанализировал, как за год изменились цены на строительные материалы и некоторые товары для дома в Барановичах.

Стройка – дело затратное. И цена товара имеет значение: ведь из-за больших объемов изменение стоимости даже на какие-то копейки может вылиться в кругленькую сумму.

Штукатурка дороже даже на скидке

Судя по чекам, которые сохранились с прошлого года из строительных магазинов Барановичей, среди отделочных материалов больше всего подорожала штукатурка. Даже по скидке сегодня она стоит на 1,16 рубля дороже, чем год назад. Казалось бы, мелочь. Но если вам нужно выровнять стены во всей квартире (а на двушку площадью около 50 квадратных метров уйдет, как утверждают строители, примерно 30 мешков штукатурки), то черновая отделка стен этим летом обойдется на 35 рублей дороже, чем прошлым.

Значительно подорожал и ламинат – на рубль за квадрат. То есть постелить полы в нами взятой двушке за год стало на 50 рублей дороже.

А вот белорусскую напольную плитку сегодня продают по той же цене, что и год назад. Правда, продавец указывает, что плитку эту уже сняли с производства и распродают остатки. Поэтому, покупая такой товар, можно сэкономить, а можно и головную боль себе нажить, если плитки не хватит, а магазин ее всю распродаст.

«Душевая кабина подорожала на 250 рублей!»

Иван Калиновский, 30 лет:

– Мы делаем ремонт в частном доме родителей жены. Начали где-то в декабре. Пока в доме велись демонтажные работы, мы просто приценивались к материалам, ничего особо не покупали. Думали, зачем торопиться? Но в марте цены резко пошли вверх. Тот же гипсокартон, который зимой можно было купить по 11,5 рубля за лист, весной дешевле 14 рублей уже было не найти. Душевая кабина подорожала сразу на 250 рублей! Когда спросили у продавца, с чего вдруг, он ответил, мол, все дорожает. Но выглядит это так, что цены взвинчивают специально к сезону. Поэтому мы стали покупать все, что можно было просчитать: гипсокартон, профили, плитку, сантехнику, утеплитель, радиаторы.

Проблема нашего города в том, что у магазинов практически нет сайтов, приходится обзванивать, а чаще просто садиться в машину и объезжать все подряд. Еще одна проблема – скудный ассортимент. В основном продают только ходовые позиции или самое дешевое в сегменте. Я ради демпферной ленты для стяжки весь город объездил, но так ее и не нашел. Пришлось мастерить ее из подложки для ламината. Я уж не говорю о барановичских ценах, которые в 1,5–2 раза выше, чем в Минске. Есть, конечно, товары примерно на уровне столицы по стоимости, но это единичные случаи.

Поэтому, приступая к ремонту, лучше все распланировать наперед, составить список основных позиций стройматериалов, инструмента и приспособлений, обзвонить магазины и прицениться. И обязательно иметь некое буферное количество денег для непредвиденных работ. А они обязательно будут.

Зашить стены стало дешевле

Копеечные подорожания не так бросаются в глаза, особенно на мелочах. Вместе с тем именно мелочи в строительных магазинах в прошлом году подорожали больше всего.

Так, к примеру, летом прошлого года обычный металлический профиль, который используется для обшивки стен или сооружения различных конструкций из гипсокартона, подорожал сразу на 20% по сравнению с летом 2017-го. Но в этом году цена металлопрофиля, наоборот, снизилась. Без всяких скидок тот же металлический профиль можно сегодня купить на 38 копеек дешевле, чем год назад.

Гипсокартон, к слову, тоже подешевел. Так что те, кто отложил процесс обшивки стен в ванной с прошлого лета на это, пусть и немного, но сэкономил.

Ванна «прибавила» почти 150 рублей

Если стоимость смесителей и другой сантехники изменилась не существенно, то ванны шокируют ростом цен уже второй год подряд. Чугунная ванна российского производства этим летом подорожала почти на 30% по сравнению с прошлым: с 512 до 658 рублей. По сравнению же с 2017 годом ванна выросла в цене в 1,7 раза!

В целом же с учетом всех подорожаний и удешевлений стоимость ремонта выросла в среднем примерно на 2%. При этом средняя зарплата росла в шесть раз быстрее, чем цены на стройматериалы. А если стройматериалы покупать на скидках, коих в строительных магазинах сейчас много (сезон как-никак) то ремонт сегодня можно сделать даже дешевле, чем год назад.