Фермер об обещании Лукашенко: Cозданная система ущербна 4 30.07.2019, 10:44

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Михаил Барейша

Пять лет назад диктатор заявил, что Беларусь уйдет от импорта яблок.

Недавно первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович объяснил, почему импортные яблоки в белорусских магазинах дешевле отечественных. По его словам, польские яблоки продаются прошлого или даже позапрошлого урожая.

Фермер Михаил Барейша, основатель хозяйства «Росток плюс», к которому «Салідарнасць» обратилась за комментарием, подтвердил слова чиновника:

– У них (в Польше – прим.) хранилища с регулируемой газовой средой. Они способны хранить урожай как минимум один год. Почему у нас таких хранилищ нет? Они побогаче, им помогают европейские субсидии.

Вместе с тем собеседник обратил внимание: под видом импортных яблок нередко продают выращенные в Беларуси.

– Зачастую на мое яблоко пишут, что оно польское или молдавское. На яблоко, которое производится в Беларуси, торговая наценка ниже, а в случае с импортом они (в магазинах – прим.) ничем не сдержаны и цены могут повышать. В целом, считаю, наша торговля предоставляет невыгодные условия для белорусского яблока, – отметил фермер.

Пять лет назад Лукашенко заявил: «Мы должны уйти от импорта яблок, плодов вообще. Это мы можем производить сами». Почему этого не произошло?

– Хотя бы потому, что все наше яблоко идет на Россию, где за него дают более высокую цену. Соответственно место наших яблок занимает Молдова, Польша, Украина, – объяснил фермер.

Несколько лет назад журналисты писали о хозяйстве «Росток плюс». За прошедший период бизнес Михаила Барейши развивался: молодые сады стали старше, поэтому приносят более крупные урожаи. С другой стороны его хозяйство, как и прежде, вне государственной программы поддержки, т.к. не является достаточно крупным.

– Мне кажется, созданная система ущербна. Объясню на примере производства саженцев. По идее, производитель посадочного материала должен заранее знать, кому он будет поставлять саженцы, каких сортов. Но у нас не так, электронные торги выигрывает тот, кто просто поставит саженцы дешевле. Вот сейчас я не знаю, какие сорта мне прививать. Это же абсурд. 80-90% саженцев мы отправляем на Россию, они не востребованы здесь в Беларуси, – рассказал фермер. – Условия для каждого хозяйства разные. Кого-то субсидируют, кому-то помогают строить склады, кому-то помогают с техникой. А кто-то вне государственной программы и работает только за свои деньги. Конечно, легче жить тем, кто в госпрограмме. Частников тоже субсидируют, но в небольшом количестве. Помогают в основном крупным хозяйствам – СПК и ОАО.

На вопрос, когда Беларусь составит конкуренцию Нидерландам и Польше в производстве яблок, Михаил Барейша ответил с улыбкой: «Наверное, не при моей жизни».