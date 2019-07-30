Еврокомиссия: Pегионы Литвы могут ожидать максимально возможной финпомощи ЕС 30.07.2019, 10:53

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Еврокомиссия обновила статистические данные.

Литовские регионы в 2021-2027 годах могут ожидать максимально возможной финансовой помощи Евросоюза (ЕС). На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) обновила статистические данные, и Литва теперь трактуется не как единый регион, а как два региона с различным уровнем развития – это столица Вильнюс и регион Центральной и Западной Литвы, пишет delfi.lt.

Если такое разделение страны будет окончательно утверждено, то помощь региону Центральной и Западной Литвы, который менее развит экономически, будет больше, тогда как финансовая помощь Вильнюсскому региону станет меньше.

Помимо Литвы, ЕК обновила разделение еще трех стран – по регионам также разделены Венгрия, Польша и Ирландия. Сейчас об этом ведутся трехсторонние переговоры Европарламента (ЕП), ЕК и Совета министров – завершить их окончательно утвердить разделение стран не регионы планируется осенью. ЕП уже одобрил такое предложение в апреле.

"Обновленные статистические данные дают более точную фактическую картину социально-экономического положения разных регионов", – говорится в рабочем документе ЕК, который видело агентство BNS.

По словам европарламентария Брониса Ропе, такое разделение стало бы конкретным инструментом для стирания различий между литовскими регионами с разным уровнем развития.

"Теперь эти данные, какие имеются, показывают, что для Литвы будет обязанностью осуществлять планирование как двух регионов и уменьшать различия внутри страны. Таким образом мы, конечно, выиграем менее заметное снижение средств (по сравнению с финансовой перспективой 2014-2020 годов – BNS), так как в большом регионе проживает куда больше жителей, чем в богатом регионе", – сказал Ропе BNS.

По его данным, если в 2021-2027 годах Литва будет трактоваться как один регион, то выделяемая Литве сумма средств из конвергенционных фондов по сравнению с 2014 - 2020 годами, уменьшится примерно на 24% до 5,5 млрд евро, а если страна будет трактоваться как два региона, то сумма средств составит примерно 6,5 млрд евро.

Объем помощи Литве в 2014–2020 годах из фондов Конвергенционной политики составил 6,901 млрд евро, в 2007–2013 годах страна получила 6,885 млрд евро.