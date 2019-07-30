Археологи обнаружили в Швейцарии каменные стелы эпохи неолита 30.07.2019, 10:55

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Артефакты были изготовлены 4,5 тысячи лет назад.

Археологи обнаружили на юге Швейцарии недалеко от мегалитического некрополя шесть каменных стел, которые, предположительно, были созданы 4,5 тысячи лет назад. На одной из стел был вырезан мужской силуэт и геометрический орнамент, сообщает zn.ua.

Этот регион был обитаем c IV тысячелетия до примерно 500 года до нашей эры. В 1961 году в одном из районов Сиона при проведении строительных работ были найдены остатки двух неолитических гробниц. В 1992 году ученым удалось обнаружить 28 каменных стел и некрополь, который состоял из четырех дольменов и девяти гробниц. На стелах были вырезаны изображения мужских фигур и оружия.

Теперь же исследователи нашли шесть каменных стел на расстоянии 400 метров от гробниц, найденных в 1961 году. На одну из них было нанесено изображение мужчины в одежде с геометрическим орнаментом, вокруг лица которого были вырезаны стилизованные солнечные лучи. На другой плите было сделано несколько лунок. Плиты с лунками нашли в Сионе впервые, но их находили ранее в находящемся неподалеку итальянском городе Аоста. При этом изготовление некоторых плит было не закончено — еще до окончания работ их намеренно разбили и закопали в этом месте.