Поздний брежневизм 2 Константин Скуратович

30.07.2019, 11:06

Константин Скуратович

К чему может привести постоянный мониторинг состояния сельскохозяйственных объектов?

Александр Лукашенко поручил министру МВД Юрию Караеву обеспечить порядок и безопасность на время проведения уборочной. «Сделайте так, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным», — передала его слова пресс-служба.

На самом же деле, исключая негласно присутствующих на улицах «спортсменов в штатском», было много и сотрудников в форме. Они даже передвигались группами по два-три человека. От того не гостями форума, но жителями города ощущалось наличие в воздухе густого милицейского духа. Даже в столичных «спальниках», не говоря уже о центре города, простреливаемом объективами видеокамер.

Поднять в воздух дроны с вертолетами

Современные, однако, технологии, от которых потенциальному нарушителю никакого спасу нет. С другой стороны, видеокамеры можно установить на всех сельскохозяйственных объектах и агрегатах, поднять в небо вертолеты и дроны, способные сканировать каждую сотку колхозной земли, но и при этом у колхозника сохранится пусть незначительная возможность для интимного отношения к плодам земли-кормилицы. Он не сможет, как прежде, гордо воскликнув, все вокруг колхозное, все вокруг мое, взять себе толику спелых плодов своих колхозных трудов себе. Немного, поскольку помимо дронов его действия, возможно, контролируются фотоловушками.

Как это делается в лесах в отношении совершенно диких животных. Аристотель называл человека политическим животным, а колхозник, по его классификации, этой высоты не достигал. Ему предназначалось молиться на советскую власть и благодарно трудиться на ее благо.

Поэтому, в-третьих, во все времена коллективного хозяйствования на земле в посевную ли, уборочную ли главная роль подлинного хозяина переходила от колхозника к милиционеру и, как говорится, к его коллегам по иным силовым структурам. Тем паче сейчас, когда силовики стали признанной основной духовно-административной скрепой правового и демократического порядка, установившегося в стране за четверть века поступательного развития.

Сторожа спят или пьянствуют

Уже первые результаты жатвы показывают — силовики приступили к своей плодотворной работе. Так, милиция проверила работников охраны сельскохозяйственных объектов и обнаружила более 400 фактов ненадлежащего исполнения ее работниками служебных обязанностей. Уточним, что под охраной в АПК насчитывается 466 объектов. Иными словами, 86% этих объектов отданы под охрану, мягко говоря, разгильдяям. По данным представителя МВД Ольги Чемодановой, в момент проверки 142 сторожа были пьяны, 81 человек отсутствовал на месте, 84 охранника спали.

Можно было бы сказать, что остальные сторожа на посту присутствовали, были трезвыми, сознательно и честно исполняли свои обязанности, но уверенности в том нет. Возможно, у них ничего не оказалось из охраняемого имущества, которое можно было бы продать или обменять на спиртное. Возможно, по той причине, что сторожей, как сообщили в МВД, «мониторят» ежедневно. Вероятнее, не ежедневно, а еженощно, поскольку большинство всяких нарушений и хищений совершается в ночное время, на которое и назначаются сторожа. Поэтому люди просто бояться быть пойманными и наказанными.

Никто уже не ожидает никаких новостей от милицейской статистики, которая давно стала традиционной. Это взятки, кражи продукции и запчастей к сельскохозяйственной технике, присвоения либо растрата, правонарушения — мелкое хищение, незаконное обращение с топливом. Такого рода правонарушения были в прошлом бичом не только сельского хозяйства, но и всей советской экономики. Таких нарушителей называли «несунами», руководствуясь извечным опасением власти называть неприятные вещи своими именами. Ведь очень часто в «несуны» попадали не только пьяницы и прогульщики, но и (не реже ли, чем отстающие) передовики производства, ударники коммунистического труда, профсоюзные активисты и рабочие — члены партии. Назвав их преступниками, следовало исключать одних из партии, иных судить, а с учетом массовости явления, лишать звания «ударника коммунистического труда» целые трудовые коллективы. Даже заводы и фабрики.

Был такой исторический факт

Был такой документированный факт в истории советской экономике, в подразделении «Б», производящем продукцию потребления — ширпотреб. Например, бритвенные лезвия типа «Нева», к которым принадлежали и практически все остальные. О них сложилось присловье: «Бреюсь, бреюсь лезвиями НЕВА и плачу, плачу, плачу…». Эта проблема стала серьезной, она звучала как вызов, как фактическое доказательство неспособности экономики сделать даже такую безделицу, как не царапающее кожу при бритье лезвие. И вот чуть ли не специальным решением Политбюро потребовало наладить на одном из заводов в Ленинграде производство лезвий аналогичных по качеству импортным. Производство наладили, нарекли изделие «Спутником». Но что произошло в результате? Цех, который производил лезвия, так и не смог стать рентабельным. Потому что каждый работник, хоть мужчина, хоть женщина, старался в конце смены вынести с собой хоть «пачечку» лезвий из нержавейки.

Это вот такая ситуация, которую советские философы называли отчуждением работника от результатов своего труда. Они думали, что оно существует только при капитализме, но оказалось, что оно процветает и при развитом социализме. Надо ли специально указывать, что лезвиями «Спутник» бесплатно пользовались все работники предприятия — рабочие, ИТР, директорат, бухгалтерия, ВОХРА. Охранники, например, получали свою долю непосредственно по месту работы, на проходной, где с ними поделиться добычей готов был каждый.

В такой ситуации не имело смысла менять персонал, поскольку всякий новичок, приходя на предприятие, вольно или невольно, подчинялся установленному в коллективе порядку.

Как обойтись без приписок?

Впрочем, мелкое «корыстолюбие» рядовых колхозников не может нанести предприятию значительный ущерб, поскольку, как отмечалось выше, их постоянно «мониторит» милиция. Большую опасность представляют разного уровня начальники. На селекторном совещании 23 июля Лукашенко отметил проявления «откровенного головотяпства и частых приписок». Головотяпство — это безразличное отношение к делу при отсутствии внутренней и внешней мотивированности работника. Хотя бы потому, что отрасль функционирует в условиях дефицита хороших кадров. Поэтому начальству приходится иногда наказывать нерадивцев, но деликатно, чтобы они, обидевшись, не ушли искать для себя более выгодное место.

Что касается приписок, они всегда были. Вероятно, их не было еще в доисторические времена, при нэпе, когда у крестьянина не было никакого резона завышать на бумаге собранный урожай или площадь запаханной земли. Наоборот, ему всегда хотелось уменьшить отчетные показатели, представляемые власти. С появлением колхозов, плановых заданий, их перевыполнения приписки начались на всех уровнях — от бригадира до председателя райкома, обкома и политбюро.

Приписки всегда осуждались высшими инстанциями, назывались преступными, но очковтиратели наказывались гораздо мягче, чем те, кто представлял правдивые сводки, которые не дотягивали до плана. А выполнение плана было главным законом экономики. На совещании Лукашенко напомнил исполнителям о показателях в растениеводстве, которые должны быть «железобетонно выполнены». И грозно уточнил: «Выполнение плана, который определен, — закон».

Если у закона столько блюстителей, то план, несомненно, будет выполнен. Всеми законными способами. Но хотелось бы отметить, что созданная Лукашенко модель социально-экономического развития в действительности функционирует в режиме позднего брежневизма, когда считалось, что экономика должна быть, прежде всего, экономной. Что из этого получилось, многие знают. Так вот, постоянный мониторинг состояния охраняемых сельскохозяйственных объектов дело дорогостоящее, прежде всего требует высоких транспортных расходов. В то же время, таких объектов не много. Следовательно, установив на время уборочной милицейские посты на них, установив для 500 сотрудников МВД, так сказать, «пофермерский» режим службы, эта мера позволит сэкономить энную сумму на горючем и, главное, обеспечить полную сохранность колхозного добра. Ведь приведенные к присяге милиционеры-сторожа не станут ни пить на посту, ни спать, а только бдеть и ловить злоумышленников.

Константин Скуратович, «Белрынок»