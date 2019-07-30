Бобруйской организации РЭП отказали в регистрации 30.07.2019, 11:31

В горисполкоме не смогли объяснить причины отказа в постановке на учет.

Бобруйский городской исполком отказал в регистрации городской профсоюзной организации РЭП, пишет praca-by.info.

“Документы… представлены не в полном объеме и оформлены не надлежащим образом”, - пишет зампредседателя Омелюсик.

24 июля представитель Белорусского профсоюза РЭП по Могилевскому региону, правовой инспектор Евгенов Алексей и активистка Бобруйской первички профсоюза РЭП Инга Судиловская обратились в Бобруйский горисполком за разъяснениями. Активисты просили конкретизировать, какие документы не были предоставлены и в чем заключается оформление их "ненадлежащим образом". В результате выяснилось, что исполнители ответа находятся в отпуске.

Активистов погоняли по трем кабинетам, после чего состоялся разговор с заместителем начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского городского исполнительного комитета Жданович Натальей. Чиновница так и не смогла дать ответ на поставленные вопросы и порекомендовала письменно обратиться в Бобруйский горисполком за разъяснениями.

Активисты профсоюза подавали документы на постановку первички на учет уже второй раз. Первый раз, 22 мая, бобруйская вертикаль отсрочила постановку профорганизации на учет на один месяц. “В месячный срок требования, указанные в решении Бобруйского горисполкома 22 мая 2019 года 11-40… не выполнены”, - отмечает Омелюсик. Поэтому 5 июля Бобруйский горисполком отказал в постановке на учет Бобруйской городской профсоюзной организации профсоюза РЭП.

История повторяется: несколько лет назад уже вертикаль отказывала в постановке на учет Бобруйской организации из-за отсутствия юридического адреса. А чтобы иметь формально-юридический повод, на предпринимателей, изъявлявших готовность предоставить юрадрес, просто оказывали административное давление.

— Мы планируем подать документы для постановки на учет Могилевскую городскую организацию РЭП. Но проблема в том, что в Могилевской области вообще не зарегистрирована и не поставлена на учет в органах власти ни одна организационная структура профсоюза РЭП. Вот такое "социальное партнерство", - резюмировал Алексей Евгенов.

— Все замечания Бобруйского горисполкома по регистрационным документам были исполнены в отведенные сроки. Но в результате мы получили то, что и предполагали - независимые профсоюзные структуры РЭП не подлежат постановке на учет в Республике Беларусь по надуманным мотивам, - подчеркнул лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.