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Ермошина предложила даты проведения «выборов» в «палатку» и «совет республики»

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  • 30.07.2019, 11:34
Лидия Ермошина
Фото: bymedia

Избирательная кампания может начаться уже 5 августа.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Лукашенко предложила провести «выборы» в «совет республики» 7 ноября, в «палатку» - 17 ноября.

Об этом она сообщила сегодня журналистам по итогам встречи с Лукашенко, передает корреспондент БелТА. Он поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов. "Лукашенко предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Ермошина.


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