Найдена идеальная формула похудения 10 30.07.2019, 11:50

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Как правильно похудеть и не набирать вес, рассказали ученые.

Формула расчета, по методам специалистов, позволит не только правильно следить за массой тела, но и исключить возникновение многих заболеваний, пишет сайт newsyou.info.

Ученые из США провели эксперимент, для которого пригласили людей до 50 лет. Благодаря рекомендациям по применению формулы, эксперементуемые смогли избавиться от 7 килограммов лишнего веса. Кроме того, у них нормализовалось давление, и снизился холестерин в крови.

Успехом формулы стал простой расчет калорийности употребляемых продуктов. Специалисты считают, что в день человеку для нормального самочувствия необходимо употреблять не более 300 калорий.

«Проблемы людей в том, что они не способны и не приучены считать калории, которые попадают к ним в организм вместе с продуктами. Расчет калорий для каждого человека должен производиться по индивидуальным формулам. В этом могут помочь врачи-диетологи», — добавили врачи.

Ученые-медики объяснили суть их формулы: вес человека необходимо умножить на коэффициент активности, который рассчитывается так — 28 –умеренный коэффициент активности, 31 – выше умеренного активности и 33- гиперактивности.

Получится сумма, из которой необходимо вычесть 15 процентов. Получится именно то индивидуальное число калорий, которые можно употреблять в пищу.