закрыть
30 июля 2019, вторник, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Найдена идеальная формула похудения

10
  • 30.07.2019, 11:50
  • 2,658

Как правильно похудеть и не набирать вес, рассказали ученые.

Формула расчета, по методам специалистов, позволит не только правильно следить за массой тела, но и исключить возникновение многих заболеваний, пишет сайт newsyou.info.

Ученые из США провели эксперимент, для которого пригласили людей до 50 лет. Благодаря рекомендациям по применению формулы, эксперементуемые смогли избавиться от 7 килограммов лишнего веса. Кроме того, у них нормализовалось давление, и снизился холестерин в крови.

Успехом формулы стал простой расчет калорийности употребляемых продуктов. Специалисты считают, что в день человеку для нормального самочувствия необходимо употреблять не более 300 калорий.

«Проблемы людей в том, что они не способны и не приучены считать калории, которые попадают к ним в организм вместе с продуктами. Расчет калорий для каждого человека должен производиться по индивидуальным формулам. В этом могут помочь врачи-диетологи», — добавили врачи.

Ученые-медики объяснили суть их формулы: вес человека необходимо умножить на коэффициент активности, который рассчитывается так — 28 –умеренный коэффициент активности, 31 – выше умеренного активности и 33- гиперактивности.

Получится сумма, из которой необходимо вычесть 15 процентов. Получится именно то индивидуальное число калорий, которые можно употреблять в пищу.


популярное за неделю

Мнение

Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев