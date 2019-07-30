На станции Брест-Восточный произошел сход вагонов

На станции Брест-Восточный произошел сход вагонов13
- 30.07.2019, 11:58
- 2,767
Очередное ЧП на белорусской железной дороге.
Печальный БелЖД-челлендж продолжается. На этот раз эстафету принимает станция Брест-Восточный, где на сортировочной горке произошел очередной сход. Это случилось сегодня, 30 июля, ночью, пишет в своем телеграм-канале блогер NEXTA.
К счастью, люди не пострадали, да и обошлось без опасных цистерн с пропаном, как под Оршей. Всё не так грустно, как в предыдущих случаях.
Кто следующий?.. Хотелось бы верить, что не пассажирский состав.