На станции Брест-Восточный произошел сход вагонов 13 30.07.2019, 11:58

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Очередное ЧП на белорусской железной дороге.

Печальный БелЖД-челлендж продолжается. На этот раз эстафету принимает станция Брест-Восточный, где на сортировочной горке произошел очередной сход. Это случилось сегодня, 30 июля, ночью, пишет в своем телеграм-канале блогер NEXTA.

К счастью, люди не пострадали, да и обошлось без опасных цистерн с пропаном, как под Оршей. Всё не так грустно, как в предыдущих случаях.

Кто следующий?.. Хотелось бы верить, что не пассажирский состав.