Bild разоблачает путинскую пропаганду, осуществляемую с помощью дронов 3 30.07.2019, 12:12

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Фото: AFP

Издание изучило российскими дронами снимки в Сирии.

"Неделю назад, 22 июля, российско-сирийские военно-воздушные силы нанесли разрушительный воздушный удар по жилому району в городе Маарет-ан-Нууман на северо-западе Сирии, убив 32 мирных жителя. Еще 100 человек получили ранения", - сообщает немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

Вскоре после удара российское министерство обороны опубликовало видео, заявив, что "26 июля 2019 года российские БЛА провели съемку данного района. Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений", передает журналист Юлиан Рёпке.

Издание изучило снимки, сделанные дронами. "Они действительно были сделаны в городе Маарет-ан-Нууман. Однако на них показана местность, расположенная в 400 метрах к востоку от жилого района, опустошенного 22 июля", - утверждает Bild.

"Речь идет о неуклюжей попытке путинской армии скрыть атаки на мирных граждан в Сирии. Не без причины: целенаправленные атаки на мирное население являются военным преступлением", - подчеркивает Рёпке.

"То, что летевший на большой высоте дрон упустил настоящее место удара, где с землей сравняли несколько четырехэтажных зданий, почти исключено. Место разрушения находится всего в 20 секундах полета от района, где были сделаны снимки российским дроном", - говорится в статье.

"В понедельник в регионе продолжились предположительно российские авиаудары по гражданским целям. (...) По данным "Белых касок", которых также поддерживает МИД в Берлине, от целенаправленного российского авиаудара пострадала квартира волонтера "Белых касок" Зухаира Аль-Раджу в городе Кафр-Зита. Он и пять членов его семьи погибли", - сообщает Bild.