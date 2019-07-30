Молдавский олигарх Плахотнюк сложил депутатский мандат 1 30.07.2019, 12:24

Владимир Плахотнюк

Фото: ТАСС

Плахотнюк отметил, что «не хочет работать» ни в одном государственном учреждении.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, который покинул страну после смены власти, во вторник 30 июля сложил депутатский мандат.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В нынешней ситуации, когда мандат депутата больше не стоит ничего, я не могу выполнить свои обязательства перед избирателями в Ниспоренах, перед теми, кто сделал мой мандат самым представительным в нынешнем парламенте по количеству голосов. Было бы несправедливо занимать это место до тех пор, пока я не смогу выполнять свой мандат, полученный от них, по не зависящим от меня причинам", - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.

Плахотнюк отметил, что не хочет работать ни в одном государственном учреждении. Он утверждает: новый альянс ПСРМ - ACUM не только политизировал правоохранительные органы и заменил профессиональных должностных лиц на выгодных для себя лиц, но и отдал все важные органы в руки Москвы.

Плахотнюк утверждает, что россияне хотят захватить ключевые ведомства для "установления пророссийского режима на долгие годы", а блок ACUM продолжает находиться в плену "бывшей политической одержимости", тогда как за их спинами незаконно устанавливают контроль над государством.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

В рамках расследования дела о краже миллиарда на активы Плахотнюка наложили ареcт.

Возглавляемая им Демократическая партия полностью сменила руководство.