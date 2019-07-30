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Игорь Стасевич сделал 120 «ассистов» за БАТЭ - абсолютный рекорд клуба

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  • 30.07.2019, 12:28
Игорь Стасевич

31 июля БАТЭ в гостях сыграет с норвежским футбольным клубом «Русенборг».

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич сделал за борисовчан 120 "ассистов" в официальных матчах. Это абсолютный рекорд клуба, пишет сайт pressball.by.

72 голевые передачи в форме борисовчан отдал Виталий Родионов, 49 — Сергей Кривец, 40 — Евгений Лошанков, 37 — Виталий Кутузов.

Напомним, 31 июля БАТЭ в гостях сыграет с норвежским "Русенборгом". Начало — в 20.00.


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