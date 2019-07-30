Ученым удалось оживить клетки мамонта 3 30.07.2019, 12:35

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Эксперимент провели японские ученые.

Команда японских ученых смогла вернуть к жизни клетки сибирского мамонта. Об этом сообщает Agence France Presse (перевод - clutch.ua), ссылаясь на Scientific Reports.

Так, ученые взяла ядра клеток мамонта, найденного в 2011 году, и поместили их в несколько десятков яйцеклеток мышей. В пятерых из них можно было наблюдать процесс, происходящий непосредственно перед делением клетки.

К сожалению, ни один образец не продемонстрировал фактическое деление, поэтому данный эксперимент стал не самым удачным. Однако ученые уверены, что это был лишь первый шаг, и в скором будущем им все-таки удастся оживить или клонировать доисторическое животное.