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В Сенате США предложили автоматизировать санкции против России

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  • 30.07.2019, 12:44

Новые санкции должны сдерживать россиян от вмешательства в американские выборы.

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен инициируют ужесточение санкций против России в законопроекте об обороне на 2020 год, сообщает Bloomberg (перевод — liga.net).

Законодатели США предлагают в случае обнаружения вмешательства РФ в американский избирательный процесс автоматически вводить жесткие санкции в банковской, энергетической и оборонной отраслях.

Согласно положениям предложенного законопроекта, директор Нацразведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов должен установить наличие или отсутствие вмешательства в процесс со стороны РФ или другого государства. Если вмешательство будет подтверждено, в течение 10 дней обязательно будут введены санкции.

Законопроектом также предусматривается введение ограничений на операции по госдолгу и возможность блокировки активов топ-политиков и приближенных к ним бизнесменов.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Россия неоднократно вмешивались в американские выборы. 25 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в выборы 2016 года, подтвердил, что вмешательство РФ было "неоднократным".


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