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В Беларуси распадается больше половины браков

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  • 30.07.2019, 12:54
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Количество разводов за год выросло больше чем на 10%.

В прошлом году в Беларуси было 60 714 браков, при этом разводов — 33 152. В целом на 1000 браков в 2018-м пришлось 546 разводов. Об этом говорится в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», пишет tut.by.

Количество разводов с каждым годом растет. В прошлом году было 546 разводов на 1000 браков. И если сравнить с предыдущими годами, то тенденция неутешительная. В 2017-м на 1000 браков было 483 развода, в 2016-м — 506, в 2015-м — 402, в 2014-м — 415 и в 2013-м — 414.

Чаще разводятся жители городов. Например, в прошлом году на 1000 браков в городе было 570 разводов, а в деревне — 416.

Белорусы все позже женятся и выходят замуж. В 2018 году средний возраст вступления в брак у мужчин был 28,1 года, а у женщин — 26 лет. Годом ранее мужчины в среднем женились в 27,9 года, а женщины в 25,8 года.

Чаще всего женятся в Минске, и там же чаще разводятся. На 14 425 браков в столице в 2018-м по статистике приходилось 7547 разводов. По областям больше всего и браков и разводов в Минской области, а меньше всего — в Гродненской.

Область и город МинскБракиРазводы
Гродненская6 4693 484
Могилевская6 8143 827
Витебская7 0254 182
Брестская8 3374 193
Гомельская8 7634 878
Минская8 8815 041
Минск14 4257 547


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