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В Украине вместо парада на День Независимости пройдет Шествие достоинства

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  • 30.07.2019, 13:08

Владимир Зеленский пройдет по улицам Киева с военными и ветеранами АТО.

Вместо парада на День Независимости в Киеве пройдет Шествие достоинства с участием президента Украины Владимира Зеленского, украинских военных и ветеранов АТО.

Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, сообщает «Новое время».

«Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы пройдет Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад», — сказал Богдан.

В шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, добавил глава ОП.

По его словам, «действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах». После завершения Шествия Зеленский обратится к народу, а в центре Киева пройдет «грандиозный концерт». Его организацией, сказал Богдан, занимается «один из известнейших украинских режиссеров».


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