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Дмитрий Бондаренко: Москвичи больше не хотят мириться с воровством чиновников

  • 30.07.2019, 13:25
Фото: ТАСС

Белорусы солидарны с российскими борцами за свободу.

27 июля в центре Москвы проходили массовые протесты российской оппозиции с требованием зарегистрировать независимых кандидатов, которых не допустил до выборов в Мосгордуму. На улицы российской столицы вышли тысячи москвичей. Власти ответили жестким разгоном и задержаниями. После акции протеста было задержано 1373 человека. Лидеры протеста - Алексей Навальный, Илья Яшин, Константин Янкаускас, были посажены на сутки. Однако оппозиция анонсировала новые акции протеста и собирается добиваться регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Сайт Сharter97.org попросил прокомментировать ситуацию вокруг протестов в Москве координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко.

- Никто не ожидал, что выборы в Мосгордуму приведут к таким митингам. Получается, что действия российских властей только активизировали протесты?

- Мне кажется, это связано с тем, что российские оппозиционеры поняли, что выборы - только возможность для действий. В России и раньше многих кандидатов не регистрировали, но не было сильной реакции. А здесь мы увидели нацеленность на то, чтобы защищать своих кандидатов.

Были хорошо проведены кампании, была коммуникация с людьми. Значительная часть москвичей сегодня не смотрит пропагандистские каналы Путина, у них есть возможность получать информацию из независимых источников: «Дождя», телевидения Навального. Все это привело к такому неожиданному для российских и московских властей результату.

- Акцию в Москве называют одной из самых массовых со времен протеста на Болотной площади. Почему так много россиян вышли на протест?

- Это связано с тем, что Россия находится под санкциями из-за своей агрессивной политики. Денег становится все меньше, но российские чиновники меньше воровать не стали. Даже в Москве люди стали жить хуже и начали чувствовать отсутствие перспективы. C другой стороны - москвичи живут в большом мегаполисе, где много иностранцев, где власти не могут применять те же методы, что и в российской глубинке. Жители Москвы являются частью глобальной мировой системы и не хотят быть просто какими-то крепостными, не хотят больше мириться с неуважением, хамством чиновников, которые воруют не в себя, но изображают из себя власть.

- Не для кого не секрет, что рассматриваются варианты продолжения власти Путина после 2024 года. Может ли это привести к еще большей политизации россиян?

- Режимы Лукашенко и Путина очень похожи. Поэтому и причины недовольства людей очень похожи: плохой уровень жизни, отсутствие свободы, наглость правителей. Когда-то коммунисты говорили, что коммунизм вечен. Когда-то Гитлер рассказывал о каком-то «вечном рейхе». Но эти режимы рухнули. Да, нынешние диктаторы России и Беларуси находятся у власти больше, чем Брежнев, но результат будет тем же самым. Без свободы и политических реформ не может быть нормальной экономики. Особенно, если политики стремятся к самоизоляции и проводят такую политику. Все может произойти в любой момент. Я пережил «перестройку», никто тогда не думал, что Советский Союз развалится, а власть коммунистов закончится.

Мне кажется, что сейчас события динамично развиваются на всем постсоветском пространстве. Между людьми есть связь, в том числе - и благодаря русскому языку. Они видят и обсуждают протесты в Армении, протесты в Грузии, ситуацию и смену власти в Украине, Молдове, ситуацию в Беларуси, России. Наверное, в ближайший год можно ожидать самых неожиданных перемен и в России, и Беларуси.

- Что бы вы сказали россиянам, которые выходят на акции протеста?

- Главные слова на протяжении многих веков - «За нашу и вашу свободу!». Мы всегда знали, что в России есть демократы, которые поддерживают борьбу белорусов за свою свободу и независимость. Сегодня мы восхищаемся ими и солидарны с российскими героями, борцами за свободу.

Держитесь, люди, поддерживайте один одного, власти боятся вашей солидарности, власти боятся нашей солидарности. Я лично несколько часов смотрел видео с акций протеста в Москве и просто восторгаюсь россиянами, молодыми москвичами, теми, кто приехали в Москву на акции протеста. Люди хотят, чтобы их уважали, защищают свое достоинство.

И сегодня, как говорит лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, миллионы следят за лидерами протестов в интернете, но завтра они выйдут на улицу, чтобы защитить свои права и добиться смены власти через честные выборы.


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