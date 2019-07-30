Футбольный агент: Минское «Динамо» отойдет Гуцериеву? Думаете в правильном направлении 30.07.2019, 13:36

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Александр Маньяков заявил, что у столичной команды появится новый спонсор.

Александр Маньяков, агент новичка минского «Динамо» Валерия Кичина, рассказал о будущем владельце клуба, пишет «Трибуна».

– Вас не смущало, что совсем недавно в «Динамо» были задержки зарплат?

– Перед тем, как отправить сюда игрока, мы пробили положение «Динамо». Мы знаем, кто придет в клуб, какой генеральный спонсор будет у «Динамо» в январе. Если все получится так, как планируется, то в Минске будет очень хорошая команда.

«Динамо» отойдет Гуцериеву? Вы думаете в правильном направлении. Это было бы здорово. Чем больше в Беларуси будет сильных клубов – тем лучше, – сказал Маньяков.