Сколько зарплат европейцам нужно отдать за квартиру 8 30.07.2019, 13:53

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Спойлер: белорусам проще отдать концы.

Квартирный вопрос портит людей. Это еще классик заметил. Homo sapiens, не имеющий своего угла, становится нервным, впадает в депрессию и испытывает абыякавасць да жыцця, пишет журналист «Салідарнасці» Максим Яремко.

Поэтому первое, о чем заботится человек разумный – где голову преклонить, а уж потом думает о еде, о сексе и о последней модели смартфона. Но не везде это дается ему одинаково легко.

Аналитики из консалтинговой компании Deloitte составили рейтинг европейских стран по количеству годовых окладов, которые их жителям придется потратить на покупку 70-метровой квартиры, и выяснили, в какой европейской стране можно быстрее всего накопить на собственное жилье.

Исследователи сравнили в общей сложности 16 европейских стран, в том числе, не входящих в ЕС: Чехию, Бельгию, Данию, Францию, Хорватию, Италию, Латвию, Венгрию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Австрию, Испанию и Великобританию. Были изучены доходы их граждан, цены продажи и аренды жилплощади, а также разница между столичными и региональными ценами на недвижимость.

Исследование показало, что самой труднодоступной 70-метровая квартира будет для жителей Чехии, где человеку со средней зарплатой ее покупка обойдется в 11,2 годовых окладов. Аналитики поясняют, что дороговизна жилья в Чехии обусловлена низкими объемами строительства, а также высоким инвестиционным спросом. Так, за 2018 год недвижимость по стране в целом подорожала на 16,8%, а в Праге – на рекордные 22%.

– С 2015 года цены на недвижимость в Чешской Республике росли относительно динамично, возможно, наиболее динамично в Европе. Для этого есть много причин, очень мало строящихся проектов, мало проектов завершается, и в то же время люди воспринимают квартиры как очень хорошие инвестиции и хотят их покупать, – отмечает Петр Хан, управляющий отделом недвижимости Deloitte.

Впрочем, несмотря на значительный рост, цены в Чехии все еще находятся ниже западноевропейского уровня. Самыми дорогими странами остаются Норвегия и Франция, где в прошлом году люди платили в среднем более 4 тысяч евро за квадратный метр (в Париже – почти 13 тысяч). Для сравнения: в Чехии средняя стоимость составила 2,5 тысячи евро (около 64 тысяч крон) за м2.

Второй страной в рейтинге труднодоступности жилья стала Латвия, жители которой должны потратить 10,1 года на покупку квартиры в 70 м2. Далее идут британцы (9,4 года), хорваты (7,9) и поляки (7,5). В первую десятку по дороговизне вошли также Венгрия (7,1), Италия (6,2), Австрия (5,7), Дания (5,1) и Норвегия (5,0).

А вот самый простой способ заиметь квартиру – это стать жителем Бельгии или Португалии. Всего четыре годовых оклада придется потратить бельгийцам на квартиру в 70 м2. В Португалии и того меньше – 3,9 года.

Что касается разницы между столичными и провинциальными ценами, то самый большой разрыв выявлен во Франции и Великобритании: жилье в Париже и Лондоне обходится людям в 3,2 раза дороже, чем в среднем по стране.

Цены на аренду также сильно различаются по всей Европе. Самая дорогая месячная арендная плата взимается в центре Парижа, а самые низкие цены по-прежнему держит Берлин.

А что у нас?

Аналитика Deloitte не коснулось нашей страны. Однако не так давно похожее исследование проводил портал realty.tut.by, подсчитав, сколько средней белорусской семье нужно копить на квартиру, если откладывать всю зарплату одного члена семьи и жить на зарплату другого.

Официальная статистика гласит, что квадратный метр жилья в Беларуси стоит одну среднестатистическую зарплату, но далеко не все белорусы такую зарплату получают, да и нет у нас в свободной продаже квадратных метров по такой цене – они полагаются только очередникам.

Чтобы быть ближе к реальности портал взял за основу медианные зарплаты и реальные цены на рынке жилья. Подсчеты показали, что самое доступное жилье – в Могилевской области: на неновую однокомнатную 30-метровую квартиру в Могилеве или райцентре нужно копить чуть меньше 6 лет. На новую 40-метровую «однушку» в панельном доме – 6 лет и один квартал.

Второй по доступности жилья регион – Гомельский: там почти то же время накопления, что и на Могилевщине – лишь на пару-тройку месяцев больше. А вот на жилье в Минске придется копить дольше. На хрущевку – 9 лет и один квартал, на новую квартиру в панельке – 10 лет.

Выходит, если бы исследование Deloitte все-таки коснулось нашей страны, Беларусь бы вошла в первую десятку стран по труднодоступности жилья? Да, но это еще не все. Аналитики Deloitte плясали от квартиры в 70 м2 – вполне комфортабельного современного жилья – тогда как realty.tut.by брал «однушки» по 30 м2 и 40 м2 в хрущевках и панельках, то есть халупки вдвое меньшего метража.

Нетрудно догадаться, что если бы то самое исследование проводилось в Беларуси, то, исходя из указанных расчетов, умноженных как минимум на два, наша страна с ее «терпимыми» зарплатами оказалась бы лидером в рейтинге труднодоступности жилья, обогнав даже Чехию и вообще оставив далеко позади остальные страны.