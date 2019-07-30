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«На портфель и тетрадки внуку»

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  • 30.07.2019, 14:10
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Удалось ли белорусам в этом году заработать на чернике?

Многие белорусы с нетерпением ждут лета, ведь в это время есть возможность подзаработать на ягодах и грибах. К примеру, чернике. Кто-то помогает таким образом детям кредиты погашать, кто-то живет с этого. В этом году, по словам ягодников, черники немного — в июне ее засушило. Однако люди все равно идут в лес за ягодами. Tut.by поговорил с черничными продавцами и узнал, удалось ли им в этом году заработать.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Цена на чернику у заготовителей варьируется от района к району. Где-то за кило ягод дают 1,8 рубля, а где-то и 3,5−4. Бывалые ягодники говорят, что выгоднее всего сдавать тем, кто ягоду закупает для экспорта. Однако такие скупщики черники есть не везде. В среднем килограмм забирали за 2,5−2,8 рубля. Некоторые за такие деньги даже не пошли сдавать.

— Обычно в самом начале сезона я собираю ягоды себе — на варенье и заморозку. А потом, пока есть черника в лесу, сдаю, — рассказывает Галина Павловна, жительница Слуцкого района. — В этом году не сдала ни литра, поэтому ничего не заработала. Во-первых, ягод мало — черничник в июне засушило. Во-вторых, учитывая количество ягод, принимают дешево. У нас сразу давали 2,5 рубля за килограмм, а теперь 2,8, потому что никто не несет. Обычно за сезон я прилично зарабатываю — с 1000 рублей точно и это в далеко не самый урожайный год. А муж мой лисички собирает. Вот ему в этом году больше повезло, было пару грибных недель. Один раз три ведра принес. Это около 10 килограммов. Первые грибы сдавали по 3,5 рубля за килограмм, а теперь по 3. Муж рублей 300 заработал.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Галина Павловна говорит, что заработанными деньгами они с мужем помогают детям выплачивать кредит за квартиру, однако «в этом году придется справляться больше своими силами».

Мария из Минского района в начале июля ягоды сдавала, принимали у них в деревне килограмм черники по 3 рубля за килограмм.

— Ягод в тех местах, где я собираю, в этом году мало. Может, где-то больше. Сдала 12 килограммов, заработала всего 36 рублей. Принимают дешево! Плюнула, решила в метро стаканами и литровыми банками продавать. Литр — 5 рублей, стакан полулитровый — 2,5 -3 рубля, — рассказывает женщина. — Так гораздо выгоднее даже с учетом проезда от дома до Минска и назад. Утром соберу литра 3−4 и еду. За часа 3 продам и назад. Наверное, так рублей 170−200 заработала.

По словам Марии, в урожайный год за полдня она может набрать кило 6 черники. Собирает обычно через день. В прошлом году принимали в среднем по 3 рубля.

Если прикинуть, что женщина собирала 15 дней по 6 килограммов черники, а принимали ее по 3 рубля, то за месяц она зарабатывала примерно 270 рублей.

На минском Комаровском рынке килограмм черники стоит 5−6 рублей. В сравнении даже с прошлым годом, который не был таким уж урожайным, продает ее меньшее количество продавцов. А стоила в 2018-м она столько же.

— Да, черники в этом году мало, — соглашается женщина, которая продает ягоды литровыми банками. — Зато люди из-за дефицита берут охотнее.

Литр черники у продавца стоит 5 рублей. Литр — это граммов 750 по весу, то есть килограммами брать выгоднее.

— Зато у меня руками собрана, ягоды целые и сухие, — аргументирует высокую цену продавец. — Многие смотрят, чтобы черника не мятая была.

В ответ на вопрос, удалось ли ей заработать в этом сезоне, женщина молча улыбается.

— Немного заработала внуку на портфель и тетрадки к школе. Можно было бы и больше собирать, но здоровье уже не позволяет долго внаклонку стоять, — признается продавец.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несмотря на немалую стоимость ягод, люди чернику все равно берут. Кто килограмм покупает, а кто и сразу несколько.

— Мы заморозить собираемся, — поделилась планами молодая пара, которая взяла килограмма 3 черники. — Хоть и дороговато, но все равно дешевле, чем зимой замороженную покупать.

Еще одна пожилая покупательница сказала, что взяла полкило черники на вареники.

— Я бы и сама в лес съездила. Но под Минском лесов ягодных не знаю, а дальше куда-то ехать и не на чем, и здоровья нет, — сказала женщина.

Продавцы говорят, что дешевле черника не станет точно. Да и вообще ягоды продавать еще будут недолго, потому что сезон заканчивается.


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