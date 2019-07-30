Как воюющая Украина шаг за шагом догоняет «стабильную» Беларусь 14 30.07.2019, 14:13

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Фото: Getty Images

Пресловутую планку «по пятьсот» наши соседи могут взять гораздо быстрее и элегантнее.

После революции, потери Крыма и начала войны на Донбассе благосостояние жителей соседней страны устремилось вниз. Инфляция зашкаливала, цены росли, а зарплаты падали – и достигали критической отметки менее 300 долларов в месяц в эквиваленте, пишет «Салiдарнасць».

На тот момент Беларусь с мечтами о зарплатах «по пятьсот» казалась тихой благополучной гаванью, в которую семьями переезжали многие жители соседней страны.

За последние несколько лет в соседней стране многое поменялось. И это, не смотря на всю критику местной уходящей власти.

Во-первых, поменялись многие правила игры. Экспортировать товары в Евросоюз стало проще, а в Россию – труднее. На прилавках магазинов стало больше недорогих, но качественных европейских продуктов. Для бизнеса отменили множество ограничений и запретов, действовавших еще с советских времен.

Во-вторых, шаг за шагом «по-тихому» начали расти зарплаты: за прошедшие несколько лет минимальная зарплата резко повышалась два раза. Благодаря снижению налогов и пенсионной реформе заработки украинцев начали выходить из тени. В результате валютной либерализации гривна начала расти по отношению к доллару. Как итог: в июне средняя зарплата в Украине составила уже 427 долларов!

И это с учетом того, что около трети всей экономики соседней страны по-прежнему находится в тени, а значительная часть зарплат выплачивается «в конвертах», а значит – не учитывается в статистике.

Но самое главное: за это время в Украине поменялась власть. Мирно и спокойно – в результате выборов. И теперь следующие пять лет страной будут управлять новые люди со свежим взглядом на проблемы и пути их решения.

И что-то подсказывает, что при таком подходе пресловутую планку зарплаты «по пятьсот» наши соседи могут взять гораздо быстрее и элегантнее, чем думают многие в Беларуси.