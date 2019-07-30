закрыть
30 июля 2019, вторник, 16:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как воюющая Украина шаг за шагом догоняет «стабильную» Беларусь

14
  • 30.07.2019, 14:13
  • 4,203
Фото: Getty Images

Пресловутую планку «по пятьсот» наши соседи могут взять гораздо быстрее и элегантнее. 

После революции, потери Крыма и начала войны на Донбассе благосостояние жителей соседней страны устремилось вниз. Инфляция зашкаливала, цены росли, а зарплаты падали – и достигали критической отметки менее 300 долларов в месяц в эквиваленте, пишет «Салiдарнасць».

На тот момент Беларусь с мечтами о зарплатах «по пятьсот» казалась тихой благополучной гаванью, в которую семьями переезжали многие жители соседней страны.

За последние несколько лет в соседней стране многое поменялось. И это, не смотря на всю критику местной уходящей власти.

Во-первых, поменялись многие правила игры. Экспортировать товары в Евросоюз стало проще, а в Россию – труднее. На прилавках магазинов стало больше недорогих, но качественных европейских продуктов. Для бизнеса отменили множество ограничений и запретов, действовавших еще с советских времен.

Во-вторых, шаг за шагом «по-тихому» начали расти зарплаты: за прошедшие несколько лет минимальная зарплата резко повышалась два раза. Благодаря снижению налогов и пенсионной реформе заработки украинцев начали выходить из тени. В результате валютной либерализации гривна начала расти по отношению к доллару. Как итог: в июне средняя зарплата в Украине составила уже 427 долларов!

И это с учетом того, что около трети всей экономики соседней страны по-прежнему находится в тени, а значительная часть зарплат выплачивается «в конвертах», а значит – не учитывается в статистике.

Но самое главное: за это время в Украине поменялась власть. Мирно и спокойно – в результате выборов. И теперь следующие пять лет страной будут управлять новые люди со свежим взглядом на проблемы и пути их решения.

И что-то подсказывает, что при таком подходе пресловутую планку зарплаты «по пятьсот» наши соседи могут взять гораздо быстрее и элегантнее, чем думают многие в Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев