На выходе из московской мэрии задержали лидера российских либертарианцев 1 30.07.2019, 14:18

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Михаил Светов

Михаил Светов пришел на переговоры с московскими чиновниками.

Члена федерального комитета российской Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров в мэрии о митинге 3 августа.

«Были на переговорах по митингу 3 августа, после выхода из здания сразу под руки и в автобус», — сообщил «Новой газете» пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии.

Полиция задержала Михаила Светова, после пеговоров по поводу митинга. Прямо у выхода из здания ДРБ pic.twitter.com/BHXGxpDwwX — Игорь Романов (@edyvovd) July 30, 2019

Во время задержания Светов общался по телефону с журналистами. Разговор прервался, и Светов перестал отвечать на звонки.

«Переговоры закончились провалом. Мэрия была не готова идти на уступки. И в принципе не понимаю, зачем эти переговоры были назначены, потому что никакого нового предложения мы не услышали. Все, что мы услышали — это ультиматум: "Либо Сахарова, либо ничего. Надеемся, что вы это понимаете". Мы этого не понимаем. Потому что зачем нас тогда нужно было звать о чем-то разговаривать? Если мы уже официально ответили на то их предложение. Поэтому все очень плохо», — успел заявить Светов в разговоре с журналистами.

Накануне московская мэрия согласовала акцию 3 августа за допуск независимых депутатов к выборам в Мосгордуму на проспекте Сахарова, хотя заявку организаторы подавали на Лубянскую площадь. Светов заявил, что организаторы не согласны с предложенной администрацией площадкой, в связи с чем были назначены переговоры с мэрией.