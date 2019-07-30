Что общего между Симоном Боливаром и Алишером Навои? 2 30.07.2019, 14:28

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Фото: Роман Протасевич, Еврорадио​

И тому, и другому открыли памятники в Минске.

На зеленом пятачке в пределах минских улиц Свердлова — Кирова — Ульяновская у здания Министерства спорта и туризма открылся памятник узбекскому поэту Алишеру Навои. На церемонии присутствовали представители белорусского и узбекского правительства, сообщает "Еврорадио".

Почему в Минске вдруг вспомнили поэта и государственного деятеля XV века? Формальным поводом для открытия бюста Алишера Навои стал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Но в соцсетях уже шутят:

"Что общего между Симоном Боливаром и Алишером Навои? И тому, и другому открыли памятники в Минске!"

Тем временем, пока власти ставят памятники венесуэльским полководцам и узбекским поэтам, о белорусских героях почему-то молчат. В Минске вы не найдете улицы, памятника, даже простого напоминания о классике белорусской литературы Василе Быкове.