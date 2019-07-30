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Названы лучшие роли легенды боевиков Арнольда Шварценеггера

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  • 30.07.2019, 14:35
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Арнольд Шварценеггер

Легендарному актеру - 72.

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который показал, что сейчас в отличной форме, 30 июля отмечает свой день рождения. Звезде боевиков исполняется 72 года. Конечно, многие его помнят по роли Терминатора, однако актер сыграл множество других ярких ролей, пишет segodnya.ua.

"Конан-варвар", 1982

Это, пожалуй, один из величайших фильмов всех времен и роль Шварценеггера также. Действие происходит в Хайборийскую эру — вымышленный период времени, якобы существовавший за много тысяч лет до современной цивилизации. Роль Конана принесла Арнольду нереальную славу.

"Терминатор", 1984

Из Конана-варвара Шварценеггер превратился в робота-убийцу Терминатора. В центре сюжета — противостояние живого солдата и робота-терминатора, прибывших в 1984 год из постапокалиптического 2029 года. Цель терминатора: убить Сару Коннор — девушку, чей ещё нерождённый сын выиграет войну человечества с машинами. Влюблённый в Сару солдат Кайл Риз пытается помешать терминатору. В фильме поднимаются проблемы путешествий во времени, судьбы, создания искусственного интеллекта, поведения людей в экстремальных ситуациях.

"Вспомнить все", 1990

Фантастический боевик 1990 года режиссера Пола Верховена, снятый по мотивам рассказа Филипа Дика "Мы вам всё припомним". Фильм номинировался на премии "Оскар" за лучший звук и лучший монтаж звуковых эффектов, но взял специальный "Оскар" за визуальные эффекты. Шварценеггер сыграл в картине главную роль.

"Хищник", 1987

После успеха "Конана" и "Терминатор" Арнольд Шварценеггер сам нашел сценарий и режиссера для своего следующего проекта. Сюжет повествует о схватке профессиональных американских военных с инопланетным существом в джунглях Центральной Америки; в ходе этой схватки люди несут потери и вынуждены отказаться от технологических изысков цивилизации, прибегнув к опыту первобытных охотников ради собственного выживания.

"Коммандо", 1985

Главный герой полковник в отставке Джон Мэтрикс проживает уединённом доме в горах с дочерью-подростком Дженни. К нему прилетает его бывший командир — генерал Франклин Кёрби. Мэтрикс узнаёт от него, что его бывших подчинённых убивают одного за другим. Генерал предполагает, что скоро убийцы доберутся до Мэтрикса, и оставляет двух солдат охранять его дом.


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