Привилегированные Кирилл Живолович

30.07.2019, 14:47

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Главное не забывать об умении косить траву и собирать арбузы.

Футболисты богаче предпринимателей, лыжная подготовка важнее интеллекта, а теннисные функционеры и хоккейные специалисты влиятельнее профессоров и литераторов. Так сложилось в нашей стране давно. И за последнее время случилось несколько показательных подтверждений этой странной традиции.

Жил-был в конце прошлого века в столичном микрорайоне человек. Отличался неплохим умением попадать ногой по мячу и смешным прозвищем - Тыква. Судьба ему улыбну-лась - превратился в профессионального спортсмена, ходил по Серебрянке в фирменных костюмах, даже стал игроком сборной. Славился тем, что перед выходом на поле выпивал бутылочку экстракта элеутерококка. Но прозвище не менялось - он как был Тыквой, так ею и оставался на протяжении всей карьеры.

И вот появился у Тыквы наследник - маленький Тыквенёнок. Пошел было по футбольным стопам отца, а дошел в итоге к 20 годам лишь до суда вприпрыжку. Внимание к себе потомственный футболист привлек в начале нынешнего года. На своей странице в Instagram юный мажор и понторез вовсю красовался родительским, как выяснилось позднее, автомобилем Infiniti. Вот он припарковался на зеленой зоне, сделал фото, выложил всем на загляденье и подписал: «Что хочу, то и делаю». А вот уже за рулем обгоняет очередь автомобилей, стоящих на левый поворот, и приговаривает: «Вот аутисты стоят в пробке, да. И что делает «Инфинити»? Он же не дол…б в пробке стоять, правильно? А эти, с…а, дауны, б…ь». На следующем видео со словами «Сейчас покажу, н…й» туда-сюда и обратно пересекает двойную сплошную и залихватски смеется. Еще на одном - совершает обгон по обочине, на другом - едет в темноте с красно-синими проблесковыми маячками, на третьем - мчится по разделительной полосе, на четвертом - вообще размахивает за рулем пистолетом…

Ему бы уже тогда отцовского внимания немного не помешало, но футболисты ведь люди занятые - им надо много футболить, не до воспитания. Но и шального парня уже остановить могло, похоже, лишь лобовое столкновение. На выручку пришли сотрудники милиции - привлекли юношу за мошенничество. Оказалось, что сын Тыквы в сговоре с девушкой, студенткой академии МВД, кстати, продавал наивным «аутистам» и «даунам» бэушные неисправные «айфоны». Т.е. приобретал технику в неисправном виде, а продавал под видом нормального товара. Схема, надо признать, нехитрая и верно вела к уголовному делу изначально.

В середине июля состоялся суд - несостоявшегося футболиста приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа. Его подругу - к полутора годам. В интервью российскому ТВ бывший игрок сборной так прокомментировал историю своего сына: «Приятного мало, а известность фамилии только добавила резонанса. Сын закончил с футболом, его девушку отчислили из академии МВД, хотя я предупреждал: обучаясь в таком заведении, нельзя иметь аккаунты в соцсетях». И ведь папа знает, о чем говорит, поскольку сам является выпускником милицейского вуза.

Вот такая вот история, которая с каждым может случиться. И папа у пацана - молодец! Нельзя, мол, аккаунты в соцсетях иметь, если собираешься в органах служить. ПДД нарушать, на законы плевать, людей оскорблять, держать всех за «аутистов» и «даунов» - видимо, можно, а вот аккаунты в соцсетях иметь - это, с отцовской точки зрения, недопустимо.

Еще одна показательная история из жизни белорусских спортсменов случилась недавно в хоккейном клубе «Юность», руководит которым уже много лет легендарный Михаил Захаров. Задержали парочку ребят из клуба и обнаружили у них гашиш. Раздувать скандал не стали, постарались обойтись минимальным привлечением внимания. Результат: в середине июля хоккеистов без лишней шумихи признали виновными в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств. Свою вину они признали полностью и получили по два года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа. И это при том, что за аналогичные преступления в последнее время молодежь десятками отправляют в места лишения свободы. Но это же спортсмены - представители социальной группы, по каким-то причинам ставшей привилегированной частью белорусского общества.

Один из хоккеистов на суде был предельно откровенен: «Мы накануне заняли второе место в чемпионате, немного расстроился». После этого с другом покурил гашиша - «впервые в жизни». И наконец, обращение к судье: «Я больше не буду так поступать, обещаю». И все. Слышится только из тюрем и колоний многоголосие осужденных по ст. 328: «А так можно было? Просто сказать, что больше так не буду?»

Нет, так нельзя. А можно только, если у тебя папа известный или тренер авторитетный. Таких примеров можно найти еще с десяток - когда любому очевидна несправедливость, когда понятно, что если за тебя кто-то замолвит словечко, то и обойтись может, когда папа-футболист, тренер-хоккеист или еще какой-нибудь приближенный теннисист решают вопросы быстрее правоохранителей, прокуроров и судей. Важно при этом отличать шайбу от клюшки, не забывать об умении косить траву и собирать арбузы, а главное - не заводить аккаунты в соцсетях и поменьше соприкасаться с другими общественными сословиями, наполненными «аутистами» и «даунами».

Кирилл Живолович, «БелГазета»