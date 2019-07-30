Минобразования объявило допнабор на бюджет 5 30.07.2019, 15:04

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Два места в БГУ и 79 - в сельхозакадемии.

Министерство образования в 2019 году объявило дополнительный набор на бюджетные места в четыре вуза, сообщает tut.by. Вакантными остались даже два места в БГУ.

В этом году в Белорусской государственной сельхозакадемии в Горках осталось 79 свободных мест на специальностях ˮагрономия", ˮзоотехния" и ˮагрохимия и почвоведение". Абитуриентам нужны сертификаты ЦТ по учебным предметам ˮБиология" и ˮХимия" от 7 баллов либо справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по этим предметам.

Два места осталось в БГУ на специальности ˮславянская филология". Чтобы туда поступить, абитуриентам нужны сертификаты по белорусскому языку — от 25 баллов и по истории Беларуси — от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по белорусской литературе.

На «белорусской филологии» в Гомельском государственном университете им. Скорины также осталось два места. Абитуриентам нужны сертификаты по белорусскому языку — от 25 баллов и истории Беларуси — от 15 баллов, а также справка о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по белорусской литературе.

Три места остались свободными на айтишной специальности «информационные системы и технологии» в Полесском государственном университете (сокращенный срок). Абитуриентам нужны справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования по дисциплинам ˮОсновы алгоритмизации и программирования" и ˮОхрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение".

Подача документов с 30 июля по 1 августа 2019 года. Зачисление по 3 августа 2019 года.