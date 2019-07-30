Фотофакт: Сибирь окутал дым лесных пожаров, которые никто не тушит 4 30.07.2019, 15:13

1,566

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,5 млн гектаров.

Власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим ЧС, жители крупнейших сибирских городов жалуются на густой смог, передает русская служба ВВС.

По данным Лесопожарного центра в Красноярске, площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и теперь составляет свыше миллиона гектаров.

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

Пожары бушуют и в соседней Хакасии. Как сообщают местные СМИ, за прошедшую неделю три человека погибли в регионе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

Дым от пожаров окутал и другие сибирские города, в том числе Кемерово, а также добрался до Томской и Новосибирской областей. Запах гари ощущается уже на Урале и в Поволжье.

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

На сайте Сhange.org появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. На данный момент ее подписали более 530 тысяч человек.

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал пожары "обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно".

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

В то же время заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что тушение пожаров - это всегда убыточное занятие, но если население просит о помощи, то нельзя руководствоваться только экономической целесообразностью.

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал пересмотреть приказ минприроды, который позволяет региональным властям отказаться от тушения некоторых лесных пожаров.

Фото: ANDREI SAMSONOV/TASS

На ситуацию в Сибири откликнулись и некоторые российские знаменитости. В своих аккаунтах в "Инстаграме" они призвали местные власти принять меры по борьбе с пожарами.