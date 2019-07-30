Леонид Кулаков, на которого наехало авто около «Поедем поедим», отсудил $250 компенсации 30.07.2019, 15:24

Фото: «Радыё Свабода»

У активиста «Европейской Беларуси» была сломана рука.

Злата Савостoва, которая наехала на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь», Леонида Кулакова около ресторана «Поедем поедим», никакой ответственности не понесла. Все деньги заплатит ее мать Светлана, передает «Радыё Свабода».

Инцидент произошел 27 июня 2018 года. 29-летняя Злата Савостoва на автомобиле «Тойота» на большой скорости наехала на Леонида Кулакова и уехала с места происшествия, не вызвав ни скорую помощь, ни ГАИ.

Леонид Кулаков

Врачи 6-й больницы подтвердили, что у Кулакова была сломана рука. Но судебно-медицинская экспертиза перелом отрицает.

30 июля суд Первомайского района столицы вынес решение: мать наехавшей на Кулакова Златы Савостовой, обладательница «Тойоты» Светлана Савостова должна оплатить Леониду Кулакову моральный ущерб в сумме 500 рублей, еще 34 рубля за проведение экспертизы и 76 рублей судебных затрат.

Светлана Савостова

Первое судебное заседание по делу состоялось еще 15 января, но дважды судья Наталья Пётух назначала новые экспертизы.

Сначала суд предложил Кулакову пройти обследование в Главном управлении сложных судебных экспертиз Госкомитета судебных экспертиз. Эта услуга платная, стоит 1870 рублей. Деньги на нее собрали друзья и соратники Леонида Кулакова. Месяц назад судом был назначен новый эксперт, заведующий отделения рентгена военного госпиталя Владимир Александрович.

На заключительное судебное заседание Злата Савостова не появилась, ее интересы в суде представляют бабушка Надежда и мать Светланы Савостовой. Мать во время наезда была в автомобиле на пассажирском сидении.

Кулаков рассказал, что 7 недель ходил с гипсом, рука постоянно болела, от боли он не мог спать, ничего делать. Он живет один, поэтому было трудно себя обслуживать. После того, как сняли гипс, рука продолжала болеть, сейчас она не сгибается, постоянно болит в локтевом суставе. Он собирал деньги на экспертизы, имел много расходов, поэтому и оценивает свои моральные и физические страдания в 120 тысяч рублей.

Леонид Кулаков подчеркнул, что наезд был не случайным, а преднамеренным, наехали на него «со смехом». Объяснил, почему не работает с 2017 года: его уволили со службы такси, когда он был задержан за участие в Дне Воли. Сейчас не может устроиться даже сторожем или грузчиком.

Представитель профсоюза РЭП Геннадий Федынич, который защищал Кулакова, заявил, что из-за травмы Леонид не может найти работу, потому что повсюду требуют заключения медкомиссии.

Бабушка Надежда Савостова полагает, что Кулаков «преувеличивает свои страдания и боль» и только «вымогает деньги».

Надежда Савостова

Надежда Савостава вс скрывала эмоций и заявила, что цель у Кулакова - получить инвалидность и взыскать деньги с ее внучки Златы Савоставай.

«Это очевидно. Экспертизы подтверждают, что не было ни наезда, ни переломов. Злата была шокирована - она видела такой кошмар! У нее на нервной почве до сих пор глаз дергается», - говорит бабушка Савостовой.

С 1 июня 2018 года активисты несут стражу возле места убийства и захоронения десятков тысяч жертв сталинских репрессий в Куропатах. Они протестуют против строительства и работы в месте репрессий развлекательного комплекса «Поедем поедим».

У ресторана «Поедем поедим» автомобиль сбил активиста Леонида Кулакова. У него был перелом руки. Инцидент произошел 27 июня у 17 часа во время пикетирования ресторане.