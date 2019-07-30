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Лига чемпионов: БАТЭ прибыл в Тронхейм

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  • 30.07.2019, 15:39

Завтра борисовчане сыграют с норвежским футбольным клубом «Русенборг».

Футболисты БАТЭ благополучно добрались до отеля Radisson Blu Royal Garden в Тронхейме, где будут обитать до ответного поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с "Русенборгом", пишет pressball.by.

Борисовская делегация взяла курс на северо-запад из Национального аэропорта "Минск" чартерным рейсом в 10.00 — и через два с небольшим часа принадлежащий "Белавиа" CRJ-200 приземлился в месте назначения. В Норвегии сейчас хорошая погода: на улице около +18 градусов, солнечно и практически безоблачно.

Игроки и тренерско-административный штаб БАТЭ дождались получения багажа и перед погрузкой в специально зафрахтованный автобус встретили своих болельщиков - белорусскую семью, которая проживает в Тронхейме, но завтра поддержит с трибун стадиона именно нашу команду.

Спустя 30 минут ребята уже заходили в свою гостиницу, пообедали и отправились по номерам отдыхать. На 17.15 по местному времени (18.15 по белорусскому) назначен отъезд на "Леркендал", где состоятся пресс-конференция Алексея Баги и предматчевое занятие "желто-синих".


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