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Социологи рассказали, за какие партии голосовали украинцы разных возрастов

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  • 30.07.2019, 15:45

Национальный экзитпол опубликовал демографические результаты.

В Украине партия "Слуга народа" стала лидером среди избирателей всех возрастов, но наибольшую поддержку получила от украинцев в возрасте от 18 до 29 лет. Как передает корреспондент unian.net, об этом свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, представленные на пресс-конференции на тему: "Кто за кого проголосовал на парламентских выборах: демографические результаты Национального экзитпола-2019".

Так, среди населения в возрасте от 18 до 29 лет за партию "Слуга народа" свои голоса отдали 58,8% избирателей. Проходной процент в этой возрастной группе получили партии "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" - 7% и "Партия Шария" - 6,8%. "В группе избирателей в возрасте 30-39 лет партия "Слуга народа" тоже является явным лидером (53,5%), далее следуют партия "Голос" (9,5%), "Европейская солидарность" (8,1%) и "Партия Шария "(5,1%)", - говорится в результатах экзит-пола.

По данным опроса, украинцы в возрасте от 40 до 49 лет преимущественно поддержали следующие партии: "Слуга народа" (48,4%), "Европейская солидарность" (11,2%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (7,5%), "Голос" (7,2%), "Батькивщина" (5,2%), а в возрасте от 50 до 59 лет проголосовали за партии "Слуга народа" (42,7%), "Оппозиционная платформа - за жизнь" (11,6%), "Европейская солидарность" (9,1%), "Батькивщина" (7,9%).

Среди избирателей в возрасте старше 60 лет, согласно результатам экзит-пола, наибольшую поддержку также получила партия "Слуга народа" - 32,7%, однако меньше, чем в других возрастных группах. Зато значительно большую поддержку, чем в других возрастных группах, получили партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,1% и "Батькивщина" - 11,6%.

Проходной барьер по результатам волеизъявления самых старших избирателей преодолели партии "Европейская солидарность" - 8,6% и "Сила и честь" - 6,1%, в то время партия как "Голос" получила лишь 3,6%. Кроме того, данные экзит-пола свидетельствуют о том, что "Слуга народа" является лидером среди избирателей всех образовательных групп, особенно среди студентов. Так, в группе избирателей с высшим образованием "Слуга народа" получила поддержку 40,3%, "Европейская солидарность" - 12,8%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,6%, "Голос" - 8,8%, "Батькивщина" - 5,5%.

Среди избирателей с неоконченным высшим образованием: "Слуга народа" - 52,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,6%, "Голос" - 7%, "Европейская солидарность" - 6,6%, "Батькивщина" - 6,1%, "Партия Шария" - 5,1%. Среди избирателей со средним специальным образованием: "Слуга народа" - 46,8%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,8%, "Батькивщина" - 8,1%, "Европейская солидарность" - 6,5%, " Голос "- 5,1%.

По данным опроса, в группе избирателей с полным средним образованием партию "Слуга народа" поддерживают 45,7% украинцев, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 11,5%, "Батькивщина" - 9,7%, "Европейскую солидарность" - 6,4%, Радикальную партию - 5,6%, "Голос" - 4,5%. Среди избирателей с неполным средним образованием партия "Слуга народа" получила поддержку в 41,9% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,3%, "Батькивщина" - 9,3%. Не преодолевают проходной барьер в этой образовательной группе "Европейская солидарность" - 4,3% и "Голос" - 3,7%, зато относительно неплохие результаты имеют Радикальная партия - 7,4% и "Оппозиционный блок" - 5,9 %.


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