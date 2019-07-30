Медики назвали самый полезный овощ для организма 4 30.07.2019, 15:44

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Летняя пора радует покупателей изобилием фруктов и овощей в магазинах.

Медики назвали самый полезный овощ для организма, который должен быть в холодильнике каждой хозяйки. Болгарский перец - «король» среди овощей, потому что в нём содержится большое количество витаминов, пишет orthodox.od.ua.

Он есть в холодильнике каждой хозяйки, ведь вкус перца придает особый вкус блюдам. Первое, о чём сообщают врачи, это то, что в нём содержится больше витамина С, чем в цитрусовых фруктах. Он имеет белки, жиры, аминокислоты, антиоксиданты, а также содержит в составе калий, железо, фтор, магний, йод и цинк.

Болгарский перец полезен при похудении, ведь его калорийность все 27 ккал. Овощ активизирует обменные процессы и помогает переваривать мясные блюда. Медики выделяют рутин, витамин P, который очищает кровеносные сосуды и делает их более эластичными, а также снижает риск образования тромба. Ранее упомянутые магний и калий укрепляют сердце и способствуют выведению токсинов из организма. Ежедневное употребление перца, в количестве 50 г улучшает состояние зрительной и слизистой оболочек, укрепляет ногти и волосы.

Противопоказание у овоща все же есть, и необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением при наличии эпилепсии, проблем с почками и желудком, а также гипертонии. Клетчатка и эфирные масла могут усугубить ситуацию.