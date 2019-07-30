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Власти считают белорусов ресурсами, а не людьми

  • Алесь Дубовский
  • 30.07.2019, 15:59

Закон об отсрочках вызывает не меньшее недовольство, чем декрет о «тунеядцах.»

На прошлой неделе Лукашенко подписал документ, который сразу же получил народное название - «закон об отсрочках». Главное нововведение: отсрочка от воинской службы предоставляется только один раз, на время учебы в колледже или университете. Чтобы продолжить образование и реализовать свои научные грезы в соответствии с новым законом, необходимо будет отслужить в армии.

Военные люди не только в нашей стране, но и во всем мире отличаются особым умом и строевой сообразительностью. Задача у них такая - держать порох сухим даже на случай всемирного потопа. Гражданские лица для настоящих офицеров и служивых солдат - не более чем мирное население в единицах на квадратный километр. А для большинства самого населения, особенно призывного возраста, армия, казармы и танки - это декоративные элементы из кино, обрывочные и осколочные впечатления от праздничных парадов и смесь легенд и преданий о том, как воевали наши деды.

Неудивительно, что на фоне такого иллюзорного восприятия армии в имидже она проигрывает любому прохладительному напитку. Общество в основной своей массе воспринимает армейскую службу как участь неудачников и нелепую повинность, а не как гражданскую обязанность и священный долг. Дополняют такое восприятие рассказы отслуживших о скучных и бесполезных армейских буднях и плотная череда новостей о ЧП разных масштабов в воинских частях, вплоть до суицидов и смертей при подозрительных обстоятельствах.

Во время заседания круглого стола «Призыв осень-2019 по новому закону - почему сокращены отсрочки» некоторые цифры озвучил представитель Министерства обороны: «В 1995г. было 102 погибших и 42 самоубийства. Для нас это не статистика, а трагедия. Как и трагедия то, что в последние годы - три-пять суицидов в год». И такого рода констатации не сильно радуют и обнадеживают граждан страны. Тут же вспоминается история с гибелью солдата-срочника Александра Коржича почти два года назад. На фоне того громкого дела стали известны и другие подобные случаи, когда проявления армейской дедовщины приводили к трагическим последствиям. В частности, стало известно, что в воинской части в Борисове погиб 25-летний минчанин, имевший перед этим проблемы во взаимоотношениях с сослуживцами. В июле 2019г. появилась информация, что 20-летний сержант-контрактник, который недавно покончил жизнь самоубийством в Гродно, в июне был осужден за дедовщину. Также в июле 2019г. суд Слуцкого района вынес приговор солдату, который в августе 2018-го якобы за плохую уборку казармы избил рядового из более позднего призыва и сломал ему руку. Только за несколько последних недель дважды сообщалось о попытках перерезать себе вены военнослужащими срочной службы. При этом один контрактник совершил суицид, а один срочник вернулся домой умирать из армии с четвертой стадией рака желудка.

Ни много ни мало, а закон принят «в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе». Так сказано в сообщении пресс-службы главы государства. Кроме того, имеются «объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста». По наблюдениям аналитиков, «число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья».

Надо заметить, что «закон об отсрочках», спешно принятый «депутатским» корпусом и оперативно подписанный Александром Лукашенко, вызвал возмущения не намного меньше, чем знаменитый декрет «о тунеядцах». К массовым протестам этот закон, конечно, не привел - хотя бы потому, что еще не все понимают, как он будет работать. Однако некоторые эксперты заранее отмечают, что документ может иметь крайне негативные последствия для всей системы образования в стране.

Все очень просто: закон дает право только на одну отсрочку для получения образования. И теперь перед тем как его продолжить, нужно будет отслужить в армии. А еще военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны - на тот случай, если призывник вдруг решит поиграться с военкомом в «кошки-мышки».

Для тех же, кто никак не в состоянии определить, к чему вообще этот закон, в отлаженной «вертикали» власти есть особо одаренные ее представители, способные дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и объяснить все на свете, включая загадки черных дыр во Вселенной и секреты Бермудского треугольника. «Давайте смотреть правде в глаза, - на пресс-конференции, посвященной «закону об отсрочках», смело взял инициативу на себя «депутат» Игорь Мартынов. - Кто у нас поступал в магистратуру и аспирантуру? Только те, кто хотел уклониться от службы в Вооруженных силах. И это правда. Кто из них защитил диссертации? Давайте посмотрим статистику - далеко не 100%, да 1% - это именно те ребята, которые заточены на науку».

Вот и вся «депутатская» арифметика: кто не с нами - тот против нас. Но нас больше - аж 99%. Так что, сынок, не засиживайся в аудиториях, а бери ружье, седлай коня - поскакали родину защищать!

Одновременно с подписанием закона Лукашенко поручил правительству «проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы». И вот это уже гораздо интереснее. Во-первых, к работе на повышение престижа нашему правительству не привыкать - иногда только этим и остается заниматься в жестких тисках между Кремлем и другими центрами силы. Во-вторых, кажется, что в этот раз министерство обороны и другие силовые ведомства не до конца представляют, какими разнообразными и увлекательными контурами может проявиться работа правительства в рамках повышения престижа и улучшения имиджа. И в-третьих, имеется высокая вероятность того, что в правительстве действительно подберут правильные и полезные рекомендации для армейской отрасли - не так уж и сложно работать над повышением престижа чего-либо, когда у этого чего-либо никакого престижа давно нет. Так что эффективно сработать способна любая мелочь из разряда дружеских советов и соседских рекомендаций.

Например, можно убрать наконец из министерства человека, который в одиночку уже столько раз армейский престиж ронял, что должен был давно надорваться с грыжей, насквозь пропитанной патриотизмом и отсутствием малейших признаков дедовщины. На его месте могла бы появиться прелестная девица - и пусть будущим солдатам со школьных лет снится красивая девушка с бантиками в роли пресс-секретаря армии, а не усатый дяденька с мрачными высказываниями и вольными интерпретациями государственного и политического устройства страны.

Во всей этой истории почти никто не поинтересовался у самих призывников или хотя бы солдат-срочников: а вы что сами об этом думаете? С новым поколением защитников родины надо разговаривать обязательно. И желательно на одном языке, а не устами советского прапорщика из анекдотов. Может, и проблема с престижем образовалась из-за того, что в нынешних армейских правилах не предусмотрено никаких альтернатив ни в чем и никому?

Попробуйте схватить на улице за руку молодого парня или девушку со смартфоном в руках. И тут же начинайте его/ее убеждать в том, что мобильный телефон - это отстой. Достаньте из авоськи нормальный советский телефон - дисковый, красный, с проводами, из 1983г. - и докажите, что этот шедевр из мира электроники в ваших руках бесценен, а смартфон - это так, вторичный продукт прогресса. Насколько убедительно и престижно вы будете при этом выглядеть в глазах молодежи? Вот-вот, примерно настолько же, насколько и служба в армии - в сегодняшнем общественном восприятии.

В Минобороны уже подсчитали, что новый закон позволит призвать дополнительно до 1,5-2 тыс. человек в весенний призыв и до 3 тыс. - в осенний. Это 10-15% всех, кто подлежит призыву. «Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% - весной», - заявил министр обороны Андрей Равков. И первое, что ему придется сделать ради повышения армейского престижа, - прекратить измерять всех нас и наших детей в процентах и считать «ресурсами», а не людьми.

Алесь Дубовский, «БелГазета»


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