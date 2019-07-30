В Минск будет летать лоукост Wizzair 2 30.07.2019, 16:14

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Pейсы семь дней в неделю.

С весны следующего года в Минск будет летать венгерский лоукост Wizz Air. Об этом tut.by сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

По словам директора департамента, авиационная администрация Венгрии хочет подписать с Беларусью соответствующий меморандум. Планируется, что лоукост будет летать по маршруту Будапешт — Минск с весны 2020 года ежедневно. Другие маршруты, например, в областные города Беларуси или в другие столицы ЕС, сказал Артем Сикорский, пока не обсуждались.

Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы, флот компании насчитывает 105 самолетов. Венгерская авиакомпания летает во многие города Европы. Например, из Вильнюса авиакомпания доставляет пассажиров на Кипр, в Грецию, Германию, Данию, Исландию, Израиль, Норвегию и другие страны. Например, сейчас в Барселону можно купить билет из Вильнюса на 3 сентября за 120 евро, билет обратно на 10 сентября будет стоить около 50 евро.

В конце марта в Министерстве транспорта и коммуникаций говорили: заинтересованы, чтобы лоукосты пришли в областные города Беларуси.

В ведомстве сообщали, что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта. Тогда же говорили и про переговоры с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно. Однако о сроках чиновники ответить затруднились.

Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский рассказывал: «Лоукосты действительно говорят, что следят за нашим рынком, что он им интересен. Но дальше этого речь не идет, к сожалению».

По его словам, лоукост-компании «просят не только скидки на наземное обслуживание, а еще и определенный процент за продажу дьюти-фри, другие условия у них есть».

— Но и у нас тоже могут быть условия. Например, давайте, вы летаете, не платите за наземное обслуживание в аэропортах, но вы привезите, например, 100 тысяч туристов. Не увезите, а привезите.