Джонсон пообещал Ирландии не допустить «жесткой границы» после Brexit
- 30.07.2019, 16:21
Премьер-министр Британии заявил, что страна покинет ЕС «несмотря ни на что» 31 октября.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в том, что не допустит создания «жесткой границы» между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.
Об этом заявили в офисе британского премьера по итогам телефонного разговора, передает The Guardian (перевод — nv.ua).
В сообщении говорится, что при всех сценариях британское правительство «будет твердо придерживаться Белфастского соглашения и не допустит физических проверок или физическую инфраструктуру на границе».
Джонсон также заявил, что Британия покинет Европейский Союз «несмотря ни на что» 31 октября.
«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, несмотря ни на что», — говорится в заявлении офиса Джонсона.