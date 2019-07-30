Джонсон пообещал Ирландии не допустить «жесткой границы» после Brexit 30.07.2019, 16:21

Премьер-министр Британии заявил, что страна покинет ЕС «несмотря ни на что» 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в том, что не допустит создания «жесткой границы» между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.

Об этом заявили в офисе британского премьера по итогам телефонного разговора, передает The Guardian (перевод — nv.ua).

В сообщении говорится, что при всех сценариях британское правительство «будет твердо придерживаться Белфастского соглашения и не допустит физических проверок или физическую инфраструктуру на границе».

Джонсон также заявил, что Британия покинет Европейский Союз «несмотря ни на что» 31 октября.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, несмотря ни на что», — говорится в заявлении офиса Джонсона.