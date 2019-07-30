закрыть
30 июля 2019, вторник, 16:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Джонсон пообещал Ирландии не допустить «жесткой границы» после Brexit

  • 30.07.2019, 16:21

Премьер-министр Британии заявил, что страна покинет ЕС «несмотря ни на что» 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в том, что не допустит создания «жесткой границы» между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.

Об этом заявили в офисе британского премьера по итогам телефонного разговора, передает The Guardian (перевод — nv.ua).

В сообщении говорится, что при всех сценариях британское правительство «будет твердо придерживаться Белфастского соглашения и не допустит физических проверок или физическую инфраструктуру на границе».

Джонсон также заявил, что Британия покинет Европейский Союз «несмотря ни на что» 31 октября.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, несмотря ни на что», — говорится в заявлении офиса Джонсона.


популярное за неделю

Мнение

Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев