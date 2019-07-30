закрыть
30 июля 2019, вторник, 16:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«В деревне никто не спал»: учения под Минском напугали сельчан

3
  • 30.07.2019, 16:27
  • 1,044
Иллюстрационное фото

Осколки снарядов сыпались на крыши домов.

В ходе учений, проведенных 29-го июля на 227-м общевойсковом полигоне в Смолевичском районе Минской области, белорусские военные напугали жителей деревни Россошное и одержали «победу» над забором из металлопрофиля, принадлежащим одной из жительниц деревни, сообщает в своем телеграм-канале блогер Nexta.

Лишь чудом никто из людей не пострадал.

В деревне, кстати, во время учений из-за шума и залпов никто не спал - многие выходили посмотреть, что происходит. Но когда посыпались осколки, люди испугались - вызывали МЧС.

Сегодня, по информации местных жителей, в деревне работали саперы.

В военном ведомстве историю с забором признали, правда, с оговоркой "возможно".

"Комиссия военного ведомства и следственно-оперативная группа устанавливают причины повреждения ограждения на одном из земельных участков в населенном пункте Россошное, Смолевичского района.

Установлено, что 29 июля на 227 общевойсковом полигоне проводилось учение. Связано ли повреждение ограждения с проведением учения, установит следствие", - говорится в сообщении Минобороны.


популярное за неделю

Мнение

Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев