«В деревне никто не спал»: учения под Минском напугали сельчан 3 30.07.2019, 16:27

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Иллюстрационное фото

Осколки снарядов сыпались на крыши домов.

В ходе учений, проведенных 29-го июля на 227-м общевойсковом полигоне в Смолевичском районе Минской области, белорусские военные напугали жителей деревни Россошное и одержали «победу» над забором из металлопрофиля, принадлежащим одной из жительниц деревни, сообщает в своем телеграм-канале блогер Nexta.

Лишь чудом никто из людей не пострадал.

В деревне, кстати, во время учений из-за шума и залпов никто не спал - многие выходили посмотреть, что происходит. Но когда посыпались осколки, люди испугались - вызывали МЧС.

Сегодня, по информации местных жителей, в деревне работали саперы.

В военном ведомстве историю с забором признали, правда, с оговоркой "возможно".

"Комиссия военного ведомства и следственно-оперативная группа устанавливают причины повреждения ограждения на одном из земельных участков в населенном пункте Россошное, Смолевичского района.

Установлено, что 29 июля на 227 общевойсковом полигоне проводилось учение. Связано ли повреждение ограждения с проведением учения, установит следствие", - говорится в сообщении Минобороны.