Украинский суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma 3 30.07.2019, 17:10

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Фото: dpsu.gov.ua

Танкер признан вещественным доказательством.

24 июля СБУ задержала в порту Измаила танкер под флагом РФ, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что суд наложил арест на российский танкер NEYMA, задержанный в порту Измаила.

Об этом Матиос написал в Facebook, пишет «Униан».

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!», — завил Матиос.

Военный прокурор добавил, что российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

«Объясняю — судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается таким, которое имеет открытую границу», — подчеркнул он.

24 июля СБУ задержала в порту Измаила танкер под флагом РФ, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе.

Речь идет о судне NEYMA, которое в целях сокрытия его участия в провокации российских спецслужб в Керченском проливе переименовали в NIKA SPIRIT.

Сейчас танкер признан вещественным доказательством и арестован.

По данным СМИ, экипаж судна составлял 15 моряков, являющихся гражданами РФ.