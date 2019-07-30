Украинский суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma

Украинский суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma3
- 30.07.2019, 17:10
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Танкер признан вещественным доказательством.
24 июля СБУ задержала в порту Измаила танкер под флагом РФ, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что суд наложил арест на российский танкер NEYMA, задержанный в порту Измаила.
Об этом Матиос написал в Facebook, пишет «Униан».
«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!», — завил Матиос.
Военный прокурор добавил, что российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.
«Объясняю — судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается таким, которое имеет открытую границу», — подчеркнул он.
24 июля СБУ задержала в порту Измаила танкер под флагом РФ, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе.
Речь идет о судне NEYMA, которое в целях сокрытия его участия в провокации российских спецслужб в Керченском проливе переименовали в NIKA SPIRIT.
Сейчас танкер признан вещественным доказательством и арестован.
По данным СМИ, экипаж судна составлял 15 моряков, являющихся гражданами РФ.