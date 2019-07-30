Стало известно, какой будет погода в первые дни августа 1 30.07.2019, 17:14

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Прогноз погоды по Беларуси на 31 июля - 2 августа.

31 июля погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидромет.

Преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и северных районах страны кратковременные дожди, местами по югу грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная в середине дня +14..+20°С; по юго-западу республики минимальная ночью +13..+16°С, максимальная днем +21..+24°С. Атмосферное давление будет расти.

1 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь днем в крайних западных районах страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, местами до +13°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+26°С.

2 августа республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с территории Польши. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-западу +24..+26°С.