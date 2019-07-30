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Нашелся еще один арабский участок в Минской области

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  • 30.07.2019, 17:31
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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Он расположен в Борисовском районе.

На прошлой неделе СМИ писали об участках, которые выделены арабским странам в Минской области. Но, как оказалось, не обо всех. Так, через речку от участка Объединенных Арабских Эмиратов в Логойском районе расположен еще один надел для этой страны. Он находится уже в Борисовском районе, пишет tut.by.

Второй участок ОАЭ расположен через речку Цна от первого. Он значительно меньше и занимает всего 1,27 квадратного километра. Находится примерно вот тут:

Судя по всему, второй надел идет в комплекте с первым, ведь эта земля также предназначена для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Два года назад тут вовсю резвились благородные олени.

Надел передан в 2014 году в аренду ОАЭ на 99 лет. Ежегодная плата — 34 630,6 белорусского рубля.

Напомним, за первый участок площадью в 32 квадратных километра ОАЭ ежегодно платит 885 583,59 белорусского рубля.


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