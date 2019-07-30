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В Москве суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

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  • 30.07.2019, 17:34
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Дмитрий Гудков

Российского оппозиционного политика арестовали за призыв на акцию 27 июля.

Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток незарегистрированного кандидата в депутаты в Мосгордуму Дмитрия Гудкова за призывы выйти на акцию 27 июля, пишет «Новая газета».

Политика признали виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение организации либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Напомним, первый раз политика задержали перед началом акции протеста у московской мэрии 27 июля. Тогда полиция остановила Гудкова на въезде в Москву, когда он возвращался с вместе с женой домой. Его сразу отвезли в ОВД «Коптево». Поздно вечером перед этим, когда в предвыборном штабе Гудкова никого не было, в помещение с обыском пришли сотрудники Следственного комитета.

В тот же день Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы за нарушение порядка организации митинга, однако суд отложил рассмотрение административного дела до 31 июля. Политика после этого освободили, но спустя какое-то время снова задержали и доставили в ОВД «Тверское». Там он провел два дня, к нему не допускали адвоката и длительное время он содержался в отделе полиции без составления протокола.

Ранее суд арестовал на 10 суток главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за организацию митинга 27 июля, а позднее Троицкий суд Москвы увеличил срок административного ареста еще на 10 суток за акцию на Трубной площади 15 июля. По аналогичным делам 7 суток административного ареста получили муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас, независимый кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев – 8 суток, а Иван Жданов – 15 суток.


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