закрыть
30 июля 2019, вторник, 19:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Нет, «русские либералы», репрессии стали реальностью не сейчас, а еще весной 2014 года

  • Айдер Муждабаев
  • 30.07.2019, 17:45
  • 1,243
Айдер Муждабаев
Фото: RFE/RL

Только не для россиян, а для крымских татар.

"Это разгул репрессий!". "Это выглядит, как облавы времен Третьего рейха с собаками!". "Похоже, полицейский беспредел стал реальностью!". Это и подобное я читаю сейчас в лентах москвичей. Но у меня есть уточнение. Да что вы говорите? Да неужели?

Нет, "русские либералы", "прогрессивная общественность", "яркие публицисты", "борцы с режимом" уточками и шариками. Полицейский беспредел, облавы с собаками, репрессии, да к тому же и депортации, стали реальностью еще весной 2014 года. Только не для вас, а для захваченных в заложники вашей любимой Россией крымских татар.

Тогда я буквально кричал в каждой публикации: "Вы не заступаетесь за коренной народ Крыма, за который активно заступался Андрей Дмитриевич Сахаров в период советских репрессий? Тогда просто ждите – и до вас доберутся". Добрались. И вот – "прозрение".

Почему так поздно? Да потому что я, долго прожив в Москве, знаю главный грех ее жителей. Кроме тотального равнодушия друг к другу и ко всем остальным, это еще и тотальный расизм. Ни крымские татары, ни украинцы никогда не считались там равными "белым людям". Началось это с рабовладельческого отношения к приезжим рабочим, поднявшегося на "жире" нефтеносных 2000-х, а затем, о чем тогда я тоже постоянно говорил и писал, разрослось до неприятия всех вокруг как равных себе любимым (великим, русским, "либералам" etc). Отсюда – и быстротекущая крымская, украинская "амнезия". Про несчастную Сирию, где их рейх "где-то далеко" утюжит "каких-то черных", даже не говорю. Сирийцы вообще для них не в счет, как будто это животные.

Нет, я не злорадствую, не желаю никому личных бед. Я просто констатирую факт: люди (большинство из них) объективно получают то, что заслуживают. Происходит ровно все то, о чем я их пять лет назад подробно предупреждал, а они не хотели слышать. Теперь увидели и только начинают чувствовать на себе. Ощущать себя теми самыми крымскими татарами в нацистской по своей идеологии оккупации. Человеческой погрешностью "возвращения Крыма в родную гавань", от которого писали кипятком те самые нынешние "лидеры оппозиции".

На унижения крымских татар, на страдания украинцев у них тогда не было аллергии. Когда травили не их, это было совсем не больно.

Айдер Муждабаев


популярное за неделю

Мнение

Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев