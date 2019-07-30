Нет, «русские либералы», репрессии стали реальностью не сейчас, а еще весной 2014 года Айдер Муждабаев

30.07.2019, 17:45

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Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Только не для россиян, а для крымских татар.

"Это разгул репрессий!". "Это выглядит, как облавы времен Третьего рейха с собаками!". "Похоже, полицейский беспредел стал реальностью!". Это и подобное я читаю сейчас в лентах москвичей. Но у меня есть уточнение. Да что вы говорите? Да неужели?

Нет, "русские либералы", "прогрессивная общественность", "яркие публицисты", "борцы с режимом" уточками и шариками. Полицейский беспредел, облавы с собаками, репрессии, да к тому же и депортации, стали реальностью еще весной 2014 года. Только не для вас, а для захваченных в заложники вашей любимой Россией крымских татар.

Тогда я буквально кричал в каждой публикации: "Вы не заступаетесь за коренной народ Крыма, за который активно заступался Андрей Дмитриевич Сахаров в период советских репрессий? Тогда просто ждите – и до вас доберутся". Добрались. И вот – "прозрение".

Почему так поздно? Да потому что я, долго прожив в Москве, знаю главный грех ее жителей. Кроме тотального равнодушия друг к другу и ко всем остальным, это еще и тотальный расизм. Ни крымские татары, ни украинцы никогда не считались там равными "белым людям". Началось это с рабовладельческого отношения к приезжим рабочим, поднявшегося на "жире" нефтеносных 2000-х, а затем, о чем тогда я тоже постоянно говорил и писал, разрослось до неприятия всех вокруг как равных себе любимым (великим, русским, "либералам" etc). Отсюда – и быстротекущая крымская, украинская "амнезия". Про несчастную Сирию, где их рейх "где-то далеко" утюжит "каких-то черных", даже не говорю. Сирийцы вообще для них не в счет, как будто это животные.

Нет, я не злорадствую, не желаю никому личных бед. Я просто констатирую факт: люди (большинство из них) объективно получают то, что заслуживают. Происходит ровно все то, о чем я их пять лет назад подробно предупреждал, а они не хотели слышать. Теперь увидели и только начинают чувствовать на себе. Ощущать себя теми самыми крымскими татарами в нацистской по своей идеологии оккупации. Человеческой погрешностью "возвращения Крыма в родную гавань", от которого писали кипятком те самые нынешние "лидеры оппозиции".

На унижения крымских татар, на страдания украинцев у них тогда не было аллергии. Когда травили не их, это было совсем не больно.

Айдер Муждабаев