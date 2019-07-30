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Фотофакт: В Минске очереди за польским и литовским «шенгеном» растягиваются на несколько часов

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  • 30.07.2019, 17:55
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Литовской визовый центр в ТЦ Galileo остановил обслуживание.

На прошлой неделе в литовском визовом центре в ТЦ Galileo обвалился потолок. Центр остановил обслуживание, пишет onliner.by.

Всех записанных на подачу документов и получение визы «через Литву» направили к полякам, этажом ниже. Предсказуемо получилась очередь. Эдуард сегодня стал в нее в 12 часов, вышел с документом в 15:30.

— У меня было время в литовский визовый центр, который не работает, — рассказал он. — Документы принимали в 12:30. Я пришел за полчаса. Но только через час прошла очередь из примерно 70 человек на улице и я зашел внутрь. Там людей было в два раза больше — времени, соответственно, тоже. Никто ничего не объявлял и не говорил, но понятно, что всему причиной — обвалившийся наверху потолок в литовском визовом центре.


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