Минское «Динамо» будет играть на «финской» площадке 1 30.07.2019, 18:13

Хоккейная коробка сузится на два метра.

Минское "Динамо" будет играть на "финской" площадке.

Со следующего сезона на "Минск-Арене" будет "финская" площадка, ширина которой составляет 28 метров. Об этом "Динамо" сообщило у себя в телеграм-канале.

Прежде "зубры" играли на "европейской" коробке шириной 30 метров. На пресс-конференции перед стартом предсезонки генеральный директор клуба Дмитрий Басков отмечал, что перейти на "канадскую" (26 метров) нет возможности, но рассматривается вариант перехода на "финскую".

Лед на "Минск-Арене" будет залит во второй половине августа. Пока динамовцы тренируются на площадке конькобежного стадиона, передает hockey.by.