Глава МИД Польши: Стоит рассмотреть предложение о расширении нормандского формата за счет США и Великобритании 1 30.07.2019, 18:23

Россия Минские соглашения не выполняет.

Нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины оказался неэффективным, Польша поддерживает предложение президента Владимира Зеленского о расширении формата за счет Великобритании и США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польське радіо".

В августе Польша будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Среди приоритетов страны в организации – укрепление роли международного права, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах, и безопасность в соседних странах, отметил Чапутович.

"Есть определенная динамика политического процесса в Украине. Мы поддерживаем действия президента Зеленского и его партии с целью реформы государства и обеспечения мира", – отметил польский дипломат.

Он напомнил, что Польша в Совбезе ООН выдвигала конкретные решения по Украине, в частности предлагала назначить специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

По словам Чапутовича, обсуждение этого вопроса продолжается.

"Мы должны постоянно думать об организации, которая могла бы продолжать заниматься урегулированием этого конфликта. На наш взгляд, нормандский формат не дал удовлетворительных результатов. Россия не выполняет Минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины, чтобы расширить нормандский формат, например, за счет США и Великобритании. Возможно, это хорошее решение, ведь мы сейчас видим блокаду и отсутствие перспективы", – добавил глава польского МИД.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.